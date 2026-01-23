Este 2026 tiene algo especial: es un año electoral, y eso genera mucho ruido. Hay titulares que pueden preocupar a quienes buscan recolocarse y hacerles pensar que no es un buen momento para hacerlo. En esta edición de 20 en Empleabilidad, Fernando Miranda, consultor asociado de LHH DBM Perú, comparte tres recomendaciones para lograr una recolocación exitosa este año.

Entre los consejos, recomienda elegir bien la información que se consume, ya que nuestra naturaleza nos lleva a enfocarnos más en lo negativo que en lo positivo. No obstante, la información positiva está ahí: muchas empresas y sectores continúan creciendo.

Asimismo, sugiere alejarse de la polarización y no participar en discusiones políticas, tanto de manera presencial como en redes sociales. “Tu imagen cuenta, se necesita tu tiempo y energía enfocados en actividades más productivas. Recordemos que, en muchos procesos de selección, se revisan nuestras redes sociales antes de llamarnos. Mostrarnos conflictivos o como parte de esta polarización no nos ayudará”, señaló.

En resumen, expresó “infórmate con criterio, no asumas que será un año malo, mantente lejos de la polarización y dedica tu energía a recolocarte. ¡Muchos éxitos!”, puntualizó.