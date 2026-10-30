¿Puedes explicar en 30 segundos cuál es tu valor profesional? | 20 en empleabilidad
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Imagina que tienes 30 segundos frente a alguien que puede cambiar tu carrera: un gerente que toma decisiones de contratación, un posible cliente o un inversionista. En ese corto tiempo, debes explicar qué haces bien, qué resultados generas y por qué deberían trabajar contigo. ¿Podrías hacerlo sin dudar? , Mariella Soto, consultora asociada de LHH Perú, comparte algunos consejos y plantea preguntas clave para ayudarte a comunicar tu valor profesional.

Recomienda preguntarte: ¿Qué haces bien? Habla de tus principales fortalezas, no solo de tu cargo. ¿Qué resultados generas? Incluye datos concretos, como crecimiento en ventas, ahorros, nuevos clientes o equipos que has formado y ¿Por qué le importa a quien te escucha? Conecta tu experiencia y tus logros con las necesidades de la persona o empresa que tienes al frente.

“Mi invitación es simple: escribe tu presentación de 30 segundos, practícala en voz alta y pide retroalimentación a alguien de confianza. No esperes a necesitarla para prepararla”, recomienda Mariella Soto.

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