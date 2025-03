Mujeres ejecutivas: ¡Atrévete a más y potencia tus redes de confianza!

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Inés Temple, presidenta de LHH DBM Perú, destaca dos recomendaciones clave, especialmente para mujeres jóvenes, que están empezando a crecer en sus carreras.

La primera es atrevernos a más. Según diversas encuestas, cuando se publica una posición con un perfil ideal, los hombres, aunque no cumplan con todos los requisitos, tienden a postularse. Muchas mujeres – en cambio- sienten que, si no cumplen con el 100% de los requerimientos, no deberían presentarse.

La segunda recomendación es que fortalezcan sus redes de confianza. Precisó que las mujeres solemos tener grupos de amigas maravillosas con quienes discutimos diversos temas, pero en muchas ocasiones dejamos de lado las conversaciones sobre trabajo y carrera.

“Hay que atrevernos y desarrollar de manera más proactiva nuestra marca personal dentro de nuestras redes de confianza”, concluyó.