Una vez concluido el proceso electoral y con un panorama más claro, comienzan a reactivarse proyectos e inversiones que se encontraban a la espera de un escenario de mayor certidumbre y esa es una señal positiva para el mercado laboral.

En esta edición de 20 en Empleabilidad, Fernando Miranda, consultor asociado de LHH Perú, invita a los profesionales en transición laboral a fortalecer su red de contactos, mantenerse informados sobre las tendencias del mercado y prepararse para aprovechar las oportunidades que comienzan a surgir en este nuevo contexto político y económico.

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Sin embargo, Miranda señaló que este escenario favorable, por sí solo, no garantiza mejores posibilidades de empleo. Si los profesionales en transición laboral no traducen este optimismo en acciones concretas —como reactivar sus redes de contacto, actualizar su estrategia de búsqueda y mantenerse informados sobre lo que ocurre en su mercado objetivo—, podrían dejar pasar oportunidades valiosas para su desarrollo profesional.

A los ejecutivos que se han mantenido activos durante todo este tiempo, les recomendó retomar reuniones con contactos clave y volver a revisar las empresas objetivo, ya que las condiciones del mercado pueden haber cambiado. Y, para quienes adoptaron una actitud más pasiva durante los últimos meses, el mensaje es claro: ¡es momento de activarse!

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