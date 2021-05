¿Cómo desarrollar conversaciones difíciles y tener una comunicación auténtica y productiva?

En esta edición de 20 en empleabilidad, Hortensia Casanova, consultora de LHH DBM Perú, nos otorga consejos para desarrollar conversaciones difíciles y tener una comunicación auténtica, a fin de mejorar notablemente la relación con los jefes y colaboradores.

En situaciones complicadas, como la relación con los colaboradores, jefes o compañeros de trabajo, no siempre decimos lo que pensamos y sentimos. Incluso, muchas veces nos cuesta ser críticos o dar feedback negativo.

No lo decimos - señala- ya sea por educación, por no quedar en evidencia, por miedo o vergüenza. No somos honestos diciendo lo que pensamos y sentimos y nos falta información para entender el comportamiento del otro. Tampoco tenemos la oportunidad de comprobar si lo que nos imaginamos del otro es cierto o no y, por ello se generan los conflictos.

La especialista recomienda darse cuenta y aceptar lo que sentimos y comprender por qué pensamos y sentimos de esa manera. Luego encontrar la mejor manera de decirlo sin herir a la otra persona. Asimismo, indagar, preguntar y tener la apertura para aceptar lo que ha sentido el otro.

“Para que una conversación difícil sea productiva, deberíamos expresar genuinamente lo que sentimos, con respeto, de manera inteligente emocionalmente, pero decirlo”, expresó.