¿Has reflexionado sobre tu trayectoria profesional, los logros que has alcanzado y el impacto que has generado? ¿Qué cambios has implementado? ¿Cuáles han sido los principales desafíos que has enfrentado? En esta edición de 20 en Empleabilidad, Rosario Almenara, vicepresidenta de LHH Perú, comparte cinco pasos clave para desarrollar tu oferta de valor y posicionarla en un mercado laboral dinámico y desafiante.

Trabajar en nuestra oferta de valor y posicionamiento, construir mensajes efectivos, establecer estrategias de comunicación para nuestra campaña de marketing señalando toda la experiencia, trabajar activamente tu red de contactos son algunos aspectos cruciales a considerar. “Pon énfasis en tu CV, Linkedin, carta de presentación, y trabaja en forma precisa en tu plan de marketing, son diversas herramientas en las que debes trabajar y que te permitan una campaña de marketing efectiva y productiva”, enfatizó.

Por último, agregó que es fundamental que nos enfoquemos en nuestra oferta de valor y cómo posicionarla. “Presta atención a tu perfil, analiza tu trayectoria, define lo que quieres lograr y cómo encaja con lo que las empresas están buscando”, recomendó.

