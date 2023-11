Cinco beneficios de implementar el mentoring en las organizaciones

El mentoring de desarrollo puede ser beneficioso para una amplia variedad de ejecutivos y profesionales, independientemente de su nivel de experiencia o función en la organización. Su enfoque se adapta a las necesidades y metas individuales de cada persona y organización. En esta edición de 20 en empleabilidad, Viviana Vélez, Consultora Asociada de LHH DBM Perú, comparte cinco beneficios de implementar el mentoring en nuestras organizaciones.

Por ejemplo, el mentoring colabora en la retención de talento, desarrollo de liderazgo, desarrollo de habilidades, conocimientos y competencias, entre otros aspectos.

“A menudo se cometen errores, como no distinguir entre el coaching, las consultorías y el mentoring, no definir los objetivos y las expectativas desde el inicio del programa, o no emparejar adecuadamente al mentor y al mentee al no tener en cuenta la personalidad, la experiencia, los objetivos y las necesidades de ambos, entre otros”, dijo.

