A los lectores no parece importarles que “Solo Levelling” ofrezca un predecible viaje del héroe. El webtoon —con sus dinámicas escenas de lucha y sus meticulosos paisajes— se ha convertido en una sensación del Internet, acumulando más de 14,000 millones de visitas desde su publicación en 2018.

El año pasado fue adaptada en una serie de animación que se disparó a lo más alto de las listas de Crunchyroll, una plataforma de transmisión en continuo. (Este año se estrenó una segunda temporada). Un juego para teléfonos basado en la historia, también lanzado en 2024, ha recaudado US$ 150 millones. Eso es más de lo que películas ganadoras del Oscar como “Cónclave” han recaudado en la taquilla mundial.

Al igual que “El cantante enmascarado”, un programa de telerrealidad, los webtoons se originaron en Corea del Sur y se han globalizado. Lo que distingue a los webtoons de otros cómics es que están diseñados para una pantalla pequeña. (Se leen desplazándose hacia abajo, fotograma a fotograma, en lugar de escanear varios fotogramas a lo largo de una página o pliego). El formato se remonta a principios de la década de 2000, pero su popularidad se ha disparado últimamente.

En 2024, el mercado de los webtoons tenía un valor de US$ 9,000 millones; se prevé que alcance casi US$ 100,000 millones en 2033, según la consultora IMARC. Esta cifra es superior al tamaño previsto del mercado del manga, el célebre cómic japonés.

Solo Leveling es considerado como uno de los mejores animes de la temporada en Crunchyroll (Foto: Fanart).

De hecho, incluso los lectores japoneses están abandonando sus cómics tradicionales por la alternativa digital. La aplicación más taquillera en Japón en el primer trimestre de este año fue Line Manga, una aplicación de webtoons cuyo nombre se presta a confusiones.

La moda une dos fenómenos: la popularidad de los cómics como género y la dependencia de la gente en sus teléfonos inteligentes para divertirse. Webtoon, una de las plataformas, publica más de 120,000 episodios nuevos cada día, lo que significa que incluso los jóvenes más adictos al teléfono pueden encontrar algo que disfrutar cuando usan un dispositivo.

Los webtoons están escritos para disfrutarse por lapsos breves —se puede leer un episodio en tan solo cinco minutos—, lo que le conviene a cualquier persona con poca capacidad de atención. Son un producto de la “cultura del bocadillo” coreana, que promueve el consumo de medios de comunicación en bocados de 15 minutos o menos, dice Dal Yong Jin , de la Universidad Simon Fraser.

Los lectores dicen que el formato de un solo panel proporciona una experiencia de lectura “envolvente” en comparación con un cómic tradicional, ya que no se atrae prematuramente la mirada hacia otros fotogramas de la página.

Otra razón de la popularidad de los webtoons es su ritmo. Los lectores no tienen que preocuparse de que la trama será lenta. Los personajes suelen enfrentarse a un momento de crisis tras otro: apenas Jinwoo sobrevive a una redada de monstruos y ya está en la siguiente. Y, al igual que las telenovelas, usan los finales en suspenso para animar a los espectadores a sintonizar la siguiente semana; los episodios de los webtoons se basan en el suspenso para incitar a los lectores a pasar a la siguiente entrega.

Esto es válido para todos los géneros, no solo para la acción y la fantasía. El romance es una de las categorías de webtoon más populares. Los usuarios se han dejado seducir por títulos como “Me he enamorado de la mayor villana del imperio”, una historia ardiente sobre un noble soltero que se ve obligado a casarse. A pesar de sus tropos obvios, tiene una puntuación de 9.5 estrellas y casi 3.5 millones de visitas en Webtoon.

Aunque muchos webtoons no tienen ideas originales, muchos ofrecen imágenes suntuosas. Varios artistas de todo el mundo suben sus obras directamente a las plataformas, lo que significa que nadie tiene que ceñirse a un estilo estético concreto.

Algunos webtoons evocan los cómics estadounidenses melancólicos, pero otros son más experimentales. “Lore Olympus”, una recreación del mito griego de Hades y Perséfone, utiliza colores vivos y un efecto de aerógrafo. Ha tenido 1,400 millones de visitas.

La popularidad de los webtoons a nivel internacional los ha convertido en una valiosa fuente de propiedad intelectual. Desde 2020, más de diez historias se han adaptado para películas y programas de televisión. “Sweet Home” e “Itaewon Class” se pueden ver en Netflix, al igual que “Heartstopper”, un popular romance LGBT basado en el webtoon homónimo de Alice Oseman.

Sin embargo, la naturaleza truncada de los episodios de los webtoons no los convierte en una fuente fácil, ya que a menudo no hay suficiente historia para llenar un guion. Y los giros incesantes en las historias hacen que el espectáculo resulte pesado y monótono; la gente espera ver introspección además de acción.

Asa Suehira , jefe de contenidos de Crunchyroll, dice que los productores de la adaptación de “Solo Levelling” tuvieron que añadir material sobre la psicología de los personajes para que la historia funcionara para la televisión.

LA ESCASEZ DE SUMINISTRO

Sin embargo, hay más adaptaciones en camino. Hollywood se está haciendo con los derechos de webtoons exitosos; hay 20 series en desarrollo. LuckyChap, una de las productoras de “Barbie”, la película más taquillera de 2023, está trabajando en una película de acción real de “Stagtown”, un webtoon sobre un pueblo con un oscuro secreto.

La Jim Henson Company (más conocida por “Los muppets”) está convirtiendo “Lore Olympus” en una serie de animación. Skybound, creadora de la franquicia de zombis “The Walking Dead”, se ha hecho con “Freaking Romance”, una historia de amor sobrenatural. Tras conquistar los teléfonos inteligentes, los webtoons llegarán pronto a otra pantalla favorita.