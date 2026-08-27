Saint John\'s, Antigua y Barbuda. (Foto: Archivo LINKS Worldgroup)
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Agencia Bloomberg
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Cinco pequeñas naciones del Caribe enfrentan una enorme amenaza económica: Europa podría cerrarles sus puertas por sus lucrativos programas de venta de los llamados pasaportes dorados.

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