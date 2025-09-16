No todo el mundo disfrutará de gestionar personas. Pero, por suerte, no es necesario que se convierta en gerente para crecer profesionalmente. Hay otras opciones.

¿Realmente quiere ser gerente?

Antes de lanzarse a un puesto de gestión, considere estas preguntas de autorreflexión.

1. ¿Le resulta demasiado exigente tratar con las personas?

Cuando tiene subordinados directos, cada uno de ellos acudirá a usted con sus personalidades, antecedentes y aspiraciones únicas. Su responsabilidad como su gerente es comprender cómo funciona cada uno de ellos, conocerlos tal como son y ayudarlos en su trayectoria profesional.

2. ¿Evita las conversaciones incómodas?

Como gerente, tendrá muchas conversaciones emocionantes, como contarles a sus subordinados directos sobre un ascenso o un aumento de sueldo. Pero también tendrá muchas conversaciones incómodas.

¿Cómo suele abordar las conversaciones difíciles? ¿Huye de ellas? ¿Está dispuesto a trabajar en esta habilidad?

3. ¿Quiere ser el centro de atención?

Si le están pidiendo que asuma un puesto de gerente, probablemente sea porque fue excelente en lo que hacía como colaborador individual. Pero cuando se convierte en líder, ese centro de atención se desplaza de usted a su equipo. Como gerente, debería estar ansioso por delegar su trabajo más visible para dar a los miembros de su equipo la oportunidad de aprender y crecer.

4. ¿Le molestan las tareas administrativas?

Cuando se convierte en gerente, de repente hereda una gran cantidad de tareas administrativas. ¿Drenan su energía? ¿Está de acuerdo con renunciar a su trabajo más creativo o técnico para estas tareas? Si el trabajo administrativo no le resulta gratificante, un puesto gerencial podría no ser la opción adecuada.

Entonces, ¿no quiere ser gerente?

Si sus respuestas revelan que no está listo o entusiasmado para convertirse en gerente, se debe a sí mismo reflexionar un poco más sobre su carrera. He aquí algunas opciones para considerar.

— Amplíe su experiencia.

Pregúntese: ¿Qué otros puestos o trayectorias profesionales me interesan? ¿Existen oportunidades en mi organización actual para probar algo nuevo? Si elige este camino, sea intencional en su forma de establecer contactos y convierta en un hábito conectar con otras personas de forma regular para poder enterarse de nuevas oportunidades.

— Profundice en su experiencia.

El hecho de que no tenga prisa por dar un giro en su carrera no significa que le falte ambición. Puede ser igualmente valioso para usted y para su carrera el simple hecho de profundizar en su experiencia en su puesto actual.

— Participe en un programa de rotación.

Algunas organizaciones ofrecen programas de rotación, que le brindan la oportunidad de trabajar en una función diferente o en otro país por un período limitado. Levantar la mano para participar en uno de estos programas puede ser una excelente manera de ampliar sus habilidades, probar algo nuevo y comprender sus opciones sin tener que asumir un compromiso a largo plazo.

— Pruebe el intraemprendimiento.

El intraemprendimiento consiste en ser un emprendedor dentro de su organización. Centrarse en desarrollar proyectos o iniciativas innovadoras, en lugar de buscar un puesto de gerente, es una excelente forma de mostrar su ambición y mantenerse visible en su empresa.