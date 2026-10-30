"Debemos entender que la bolsa no refleja únicamente lo que sucede hoy en la economía, sino también lo que los inversionistas esperan que ocurra mañana”. Foto: Difusión
"Debemos entender que la bolsa no refleja únicamente lo que sucede hoy en la economía, sino también lo que los inversionistas esperan que ocurra mañana”. Foto: Difusión
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Cristian Arens
Cristian Arens

Cuando hablamos del fenómeno de El Niño, sus consecuencias –por supuesto– también alcanzan al mercado financiero. Lo interesante es que el impacto del evento climático en la economía no necesariamente se refleja de la misma manera en la Bolsa de Lima. Recordemos que el mercado se mueve por expectativas.

TE PUEDE INTERESAR

En busca de la verdad: los datos sobre la rentabilidad de los fondos de pensiones
Credicorp Capital: la economía peruana más allá de los desafíos de la coyuntura
El S&P 500 acumula un retorno de 100% desde 2022: ¿crecimiento sólido o sobrevaloración?
El reto más grande para Perú, según el CEO de Yape

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.