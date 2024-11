En diálogo con G de Gestión, Keglevich habla sobre la rápida transformación del negocio de atención al viajero. “Cuando empecé en este mercado, teníamos más de 20 teléfonos en una sola mesa, y cada uno se conectaba a un país diferente. Era una locura, y toda la información estaba en cartillas físicas. Hoy es más simple; todo está en línea, y la inteligencia artificial nos permite saber desde dónde nos escribe cada cliente”, señala.

Justamente, parte de su estrategia de crecimiento es brindar un servicio 100% digitial, su inversión está enfocada en buscar soluciones innovadoras y tecnológicas, por lo que no destinarán CAPEX a puntos físicos. Además de enfocarse en clientes del mundo del deporte, señala que eligen eventos internacionales importantes ―como conciertos de artistas reconocidos― para un mejor alcance de la marca. Por ejemplo, PAX asistió a la selección de Argentina durante el mundial Qatar 2022.

En el mercado peruano, que representa el quinto país en importancia para la facturación de la empresa con casi US$ 3 millones, PAX espera cerrar este año cuatro acuerdos clave con empresas deportivas e influencers. En cuanto al volumen de clientes, la meta es quintuplicar la cifra alcanzada en el 2022 para el 2025.

“El Perú tiene un potencial grande. Estimado que hay 1,5 millones de peruanos que, sin importar lo que esté pasando en el mundo o en su país, siempre son viajeros internacionales. Luego, tienes estudiantes que hacen sus maestrías fuera del país, que cada vez son más”, señala la CEO de PAX.

Al respecto, la ejecutiva menciona que luego de la pandemia, el 40% de los clientes que solicitan servicios de asistencia son viajeros frecuentes que se movilizan principalmente a Estados Unidos y Europa; otro 40% son los nuevos viajeros: nómadas digitales que han sabido aprovechar los beneficios del teletrabajo.

Nuevo producto

Alexia Keglevich, CEO de PAX ASSISTANCE.

Para este mes (noviembre), Pax tiene previsto incorporar un nuevo producto a su ecosistema. “Además de Pax Assistance, lanzaremos el PAX de los atletas y deportistas. Ellos tendrán acceso a una plataforma innovadora con servicios de salud física y emocional. Estará disponible para el mercado hispanohablante”, detalló.

Alexia Keglevich recuerda que fueron los primeros en cubrir aspectos relacionados a la salud emocional de los viajeros en plena pandemia. “Nuestra estrategia es mostrar que existe una nueva forma de viajar, más humana”, resalta.

Por eso, a diferencia de sus competidores, sus productos están disponibles para viajeros de cualquier edad, sin límites. Además, el precio del producto (de US$9 al día para viajes cortos) es el mismo para viajeros de 0 hasta los 75 años, luego, “hay un ligero incremento”.

Nueva actitud

Por casi 16 años Keglevich fue CEO de Assist Card, pero tras su abrupta salida -confiesa- pensó en alejarse completamente de la industria. “Pensé seriamente en que esto ya no era para mí”, dijo a esta revista.

No obstante, tras un proceso de transformación personal, decidió que no iba a tirar por la borda 35 años de experiencia en el rubro, por lo que implementó su empresa. “Ahora ya no soy empleada de nadie”, bromea. “Para mí los sueños están para cumplirse y toda mi vida soñé en formar mi empresa. Quizá pasé por una experiencia en la que me cerraron una puerta, pero se me abrieron 100 y tuve el corazón abierto para poder identificarlos. Este traspié me pertmitió crear. Mi sueño dependía 100% de la actitud que yo tenía frente a esa adversidad. Hoy miro atrás y hasta agradezco lo que sucedió”, finaliza.

