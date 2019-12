FOTOS | Los analistas de Bloomberg Intelligence –que realizan un seguimiento de alrededor de 2,000 empresas en sectores como energía, tecnología, retail y finanzas– identificaron aquellas firmas que se alistan a lanzar productos o servicios con un gran potencial en el próximo año, así como aquellas que enfrentan desafíos inusuales.

Los analistas tomaron en cuenta el crecimiento de ingresos, los márgenes, la participación en el mercado, la deuda y otros factores como las condiciones económicas, para elaborar una lista de 50 compañías que vale la pena seguir el próximo año.

“Siendo una de las aseguradoras de vida europeas de peor desempeño durante más de una década, el enfoque de Aegon NV en el 2020 es que Lard Friese, quien rejuveneció la compañía holandesa de seguros y gestión de activos NN Group NV, pueda revertir la suerte de Aegon cuando ocupe el puesto de CEO en mayo”. –Charles Graham.

La aseguradora con sede en Hong Kong planea expandirse rápidamente en China el próximo año, cuando se levanten las restricciones a la propiedad extranjera de las aseguradoras de vida. Los disturbios en Hong Kong han llevado a frenar las ventas a los visitantes de China Continental, pero la vasta red pan-asiática de la compañía debería posicionar a AIA Group Ltd. a lograr ganancias de dos dígitos en nuevos negocios. –Steven Lam.

American International Group ha pasado de ser el símbolo de la crisis financiera a ser un disciplinado asegurador de propiedad / accidentes. El CEO Brian Duperreault, un especialista en entrega de resultados, está cambiando con éxito la cultura y las operaciones de AIG. Los excelentes resultados en el 2019 deberían acelerarse durante el 2020. —Matthew Palazola.

Las mejoras en la red y servicio de Altice Europe NV aumentan las probabilidades de una recuperación sostenida en el 2020, lo que marca un punto de quiebre con errores ejecutivos pasados y brechas en la calidad de red. Su deuda récord está impulsando los retornos de capital; al reducir la deuda y aumentar el Ebitda, la compañía aspira a cumplir sus objetivos de apalancamiento y, cuando los alcance, iniciar la recompra de acciones. —Erhan Gurses.

La compañía de ropa deportiva más grande de China está lista para competir con la participación de mercado de Nike Inc. y AdidasAG en su país de origen dentro de tres años. Anta Sports Products Ltd. acelerará su expansión en China antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. La inversión de $ 100 millones del fundador de Lululemon Athletica Inc., Chip Wilson, anunciada en junio, impulsará el crecimiento global. —Catherine LimLas exitosas pruebas de medicamentos de AstraZeneca Plc darán como resultado un crecimiento de los ingresos y las ganancias por acción que superará a todos sus grandes pares farmacéuticos y justificará la apuesta de la compañía por mantenerse independiente. Este crecimiento se basa en seis medicamentos que abordan diferentes enfermedades, como la insuficiencia cardíaca y el cáncer de pulmón, cada uno de ellos en o cerca del éxito absoluto. —Sam FazeliA medida que AT&T Inc.

incorpora a Time Warner Inc., debería lograr un impulso al crecimiento de flujo de efectivo e ingresos, monetizando el contenido de Time-Warner a través de su vasta red de distribución. La oportunidad de AT&T de crecer a largo plazo al lanzar nuevos servicios de contenido excepcionales y expandir sus ingresos por publicidad digital es significativa. –John ButlerLa adquisición de Monsanto por US$ 63,000 millones en el 2018 no solo ha enemistado a los inversores, sino que también ha expuesto a Bayer AG a una ola interminable de litigios relacionados con el herbicida Roundup. Los accionistas activistas aún cuestionan la lógica de ese acuerdo. Una ruptura puede ayudar a restaurar el valor y abordar las preocupaciones de los accionistas. —Christopher Perrella.

Las hamburguesas a base de plantas están conquistando a los consumidores, permitiendo a Beyond Meat Inc. competir directamente con la industria cárnica de US$ 1.4 billones. La compañía puede defender su liderazgo en hamburguesas y carnes refrigeradas contra nuevos participantes, suponiendo que continúe enfocándose en la innovación y la capacidad de producción. La rentabilidad para el 2021 está cada vez más al alcance. —Jennifer Bartashus.

El CEO de BT Group Plc, Philip Jansen, necesita detener las caídas de ventas y lograr una costosa transformación del trabajoso modelo operativo para evitar un recorte de dividendos. Los recortes de precios regulados, pagos de pensiones y gasto móvil y de fibra completa 5G pueden evitar que la empresa mejore su flujo de efectivo. —Matthew Bloxham.

CD Projekt SA, el mayor fabricante de videojuegos de Polonia, podría superar las previsiones de ventas para el 2020 de los analistas con el lanzamiento en abril de su muy esperado juego, Cyberpunk 2077. El juego podría vender 20 millones de unidades en el año de lanzamiento. —Matthew Kanterman.

Gracias a las recientes adquisiciones en Francia, Italia, Suiza y el Reino Unido, Cellnex Telecom SA, la única compañía de torres de comunicaciones independiente de Europa, está en camino de obtener más del doble de sus ingresos para el 2023. Las crecientes tasas de arrendamiento, sitios a medida y contratos revalorizables podrían atraer a posibles compradores. –John Davies.

El desarrollador de propiedades China Evergrande Group podría no cumplir su promesa de reducir US$ 114,000 millones de deuda y podría enfrentar varios años de pérdidas por la disminución de las ventas de viviendas y un impulso a la producción de vehículos eléctricos. La compañía de construcción de viviendas quiere convertirse en el mayor productor de vehículos eléctricos del mundo para el 2025. —Kristy Hung.

Un enfoque en las cervezas importadas mejora la oportunidad de Constellation Brands Inc. de continuar superando a sus pares que enfrentan ventas planas. Con una reducción de deuda más rápida de lo esperado después de vender US$ 1,700 millones en marcas de vino, la compañía podría expandir su negocio de cannabis más allá de su participación del 36.6% en Canopy Growth. —Hoai Ngo.

Las políticas nacionales favorables para los vehículos de nueva energía cargados con baterías de alta densidad deberían ser una ventaja para el crecimiento del fabricante de baterías en China. La tecnología avanzada y los recursos de I + D distinguen a Contemporary Amperex Technology Co., el mayor productor mundial de baterías de iones de litio. Está buscando suministrar baterías para fabricantes de automóviles europeos. —Steve Man.

1. Aegon (Finanzas)

Crecimiento estimado de ventas: N/D

Crecimiento estimado de ganancias por acción: N/D

Activos totales: US$ 482,160 millones

Retorno total de 1 año: -23.33%

Ventas de 12 meses: N/D

Cuota femenina en junta: 28.57%

2. AIA (Finanzas)

Crecimiento estimado de ventas: 9.54%

Crecimiento estimado de ganancias por acción: 42.71%

Activos totales: US$ 255,690 millones

Retorno total de 1 año: 26.99%

Ventas de 12 meses: US$ 42,410 millones

Cuota femenina en junta: 9.09%

3. AIG (Finanzas)

Crecimiento estimado de ventas: -1.29%

Crecimiento estimado de ganancias por acción: 153.9%

Activos totales: US$ 522,270 millones

Retorno total de 1 año: 9.98%

Ventas de 12 meses: US$ 49,060

Cuota femenina en junta: 30.77%

4. Altice Europe (Medios de comunicación)

Crecimiento estimado de ventas: 0.85%

Crecimiento estimado de ganancias por acción: N/D

Activos totales: US$ 55,080 millones

Retorno total de 1 año: 74.49%

Ventas de 12 meses: US$ 16,210 millones

Cuota femenina en junta: 12.5%

5. Anta Sports (Vestimenta)

Crecimiento estimado de ventas: 23.28%

Crecimiento estimado de ganancias por acción: 35.74%

Activos totales: US$ 5,130 millones

Retorno total de 1 año: 79.85%

Ventas de 12 meses: US$ 4,160 millones

Cuota femenina en junta: N/D

6. AstraZeneca (Cuidado de la salud)

Crecimiento estimado de ventas: 11.5%

Crecimiento estimado de ganancias por acción: 4.55%

Activos totales: US$ 61,890 millones

Retorno total de 1 año: 19.9%

Ventas de 12 meses: US$ 23,070 millones

Cuota femenina en junta: 33.33%

7. AT&T (Medios de comunicación)

Crecimiento estimado de ventas: -0.26%

Crecimiento estimado de ganancias por acción: 3.28%

Activos totales: US$ 546,910 millones

Retorno total de 1 año: 20.12%

Ventas de 12 meses: US$ 183,520 millones

Cuota femenina en junta: 30.77%

8. Bayer (Industria)

Crecimiento estimado de ventas: 0.81%

Crecimiento estimado de ganancias por acción: 9.91%

Activos totales: US$ 145,830 millones

Retorno total de 1 año: -5.96%

Ventas de 12 meses: US$ 51,830 millones

Cuota femenina en junta: 30%

9. Beyond Meat (Alimentos)

Crecimiento estimado de ventas: N/D

Crecimiento estimado de ganancias por acción: N/D

Activos totales: US$ 397.06 millones

Retorno total de 1 año: N/D

Ventas de 12 meses: N/D

Cuota femenina en junta: 20%

10. BT (Telecomunicaciones)

Crecimiento estimado de ventas: -5.03%

Crecimiento estimado de ganancias por acción: -8.06%

Activos totales: US$ 60,140 millones

Retorno total de 1 año: -21.65%

Ventas de 12 meses: US$ 29,980 millones

Cuota femenina en junta: 33.33%

11. CD Projekt (Tecnología)

Crecimiento estimado de ventas: 446.12%

Crecimiento estimado de ganancias por acción: 1183.13%

Activos totales: US$ 304.19 millones

Retorno total de 1 año: 30.28%

Ventas de 12 meses: US$ 108.34 millones

Cuota femenina en junta: 20%

12. Cellnex (Infraestructura)

Crecimiento estimado de ventas: 26.9%

Crecimiento estimado de ganancias por acción: N/D

Activos totales: US$ 7,670 millones

Retorno total de 1 año: 74.41%

Ventas de 12 meses: US$ 1,070 millones

Cuota femenina en junta: 33.33%

13. China Evergrande (Finanzas)

Crecimiento estimado de ventas: 37.53%

Crecimiento estimado de ganancias por acción: N/D

Activos totales: US$ 305,610 millones

Retorno total de 1 año: -28.69%

Ventas de 12 meses: US$ 57,610 millones

Cuota femenina en junta: 22.22%

14. Constellation Brands (Bebidas/cannabis)

Crecimiento estimado de ventas: -2.47%

Crecimiento estimado de ganancias por acción: -1.49%

Activos totales: US$ 28,950 millones

Retorno total de 1 año: -2.26%

Ventas de 12 meses: US$ 8,170 millones

Cuota femenina en junta: 25%

15. Contemporary Amperex (Tecnología)

Crecimiento estimado de ventas: 17.1%

Crecimiento estimado de ganancias por acción: -16.6%

Activos totales: US$ 13,090 millones

Retorno total de 1 año: 15.13%

Ventas de 12 meses: US$ 5,940 millones

Cuota femenina en junta: 11.11%