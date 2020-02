FOTOS | Marketing y ventas digitales, análisis de datos, inteligencia artificial, programación, tecnocreatividad, o transformación del. negocio digital son algunos de los principales motores de un empleo tecnológico, cada vez más común en Las organizaciones tradicionales, según Expansión.

El último estudio de Inesdi Business Digital. School sitúa al. CDO Digital. Director como el. perfil más cotizado entre los profesionales digitales. Los cuatro perfiles restantes son eL CDO & IT Director, eL chief information security officer (CISO), el gestor de bots de inteligencia artificial. y el. responsable de negocio digital. Aunque hay que añadir uno más -el responsable de ecommerce-, ya que su retribución es idéntica a La del quinto clasificado.

También Linkedln establecía una clasificación de profesiones con futuro en la que figuraban el. especialista en inteligencia artificial, el. desarrollador de fuerza de ventas, el. especialista en customer success, el. ingeniero de robótica, junto con eL especialista en ciberseguridad, agile coach, consultor de cloud, desarrollador de Pyhton, científico de datos, desarrollador de big data, ingeniero de datos, representante de help desk, representante de negocio y de desarrollo de ventas, o ingeniero cloud. Linkedln identificaba estos perfiles emergentes utilizando perfiles públicos que han ocupado un puesto a tiempo completo durante los últimos cinco años.

Ahora la start up SinguLarity Experts -que cuenta con un mapa de más de 3.000 trabajos del futuro (100% empleabilidad garantizada) y que perfila a través de 50 dimensiones, y de manera personalizada, Las capacidades únicas de cada persona, tanto técnicas como humanistas- ha elaborado una clasificación de los 10 empleos del. futuro que son desconocidos pero que aseguran plena empleabilidad:

1. Experto Tecnológico en Nanotecnología para fabricación de nano baterías: Se estima que en el año 2024 el mercado de la nanotecnología superará los 125 billones de dólares. Es una de las tecnologías que se encuentra dentro del programa Horizon 2020 de la Comisión Europea, un programa destinado a invertir más de 80 billones de euros en investigación e innovación durante los próximos años en el sector energético. La creación de las nanobaterías llevará consigo avances de eficiencia y duración y será crucial para energías como la solar, eólica o los coches eléctricos. Ya se han fabricado nano baterías de fibra de madera que utiliza iones de sodio, en lugar de litio, para ser más respetuosas con el medio ambiente.

2. Experto tecnológico de Inteligencia Artificial para exploración espacial automatizada: El mercado de la robótica espacial alcanzará los US$ 4.360 millones para el año 2023, con una tasa de crecimiento del 8,64%. La Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) asegura un crecimiento del sector espacial en España en torno al 11% en los próximos años. España es la quinta potencia europea en este sector, recaudando 851 millones de euros en 2018. Recientemente, el Centro Aeroespacial Alemán lanzó un asistente de inteligencia artificial que ayudará a los astronautas en sus tareas diarias en la Estación Espacial Internacional (ISS). Además, la NASA y Google se unieron exclusivamente para el entrenamiento de los algoritmos de inteligencia artificial que permiten analizar datos de las misiones del programa espacial Kepler, identificando señales de exoplanetas y planetas que existen fuera del sistema solar, lo que llevó recientemente al descubrimiento de dos nuevos de ellos.

3. Ingeniero de hardware de Brain Computer Interface para diagnóstico y prevención de enfermedades: Según un estudio de ResearchAndMarkets, se estima que el mercado del Brain Computer Interface alcance un tamaño cercano a los US$ 1.800 millones en 2023, lo que supondrá un crecimiento anual del 17% durante los próximos 5 años. La demanda de dichos empleos crece alrededor del 17% anual. Además, según la empresa tecnológica Caleidos, el 50% de los profesionales encuestados percibe un incremento de sueldo anual.

4. Experto tecnológico de Visible Light Communication para entornos peligrosos: De acuerdo con un estudio realizado por Research and Markets, el mercado de Visible Light Communication estuvo valorado en US$ 2,75 mil millones en el 2018 y se espera que alcance los US$ 75.000 millones para 2023, con una tasa de crecimiento anual cercana al 97%. Estas aplicaciones se encuentran en pleno proceso de investigación y desarrollo, con ejemplos como el de la Sociedad Fraunhofer en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, Protección Climática y Sector Energético de Baden-Wurtemberg en Alemania, probando sistemas de comunicación Visible Light Communication en la isla Mainau para evaluar su desempeño en condiciones adversas. El uso de dicha tecnología en entornos peligrosos se incrementa un 12% anual.

5. Diseñador 4D printing para vehículos: Según datos de estudios de HP, en el año 2025 el sector de la impresión 4D moverá más de US$ 537 millones. Actualmente, BMW está trabajando en un prototipo de coche fabricado con 4D printing y otras tecnologías como Inteligencia Artificial, IoT y realidad aumentada. El proyecto llamado Vision Next 100 contará con un revestimiento de materiales programables que cambiará según las capacidades aerodinámicas que necesite el coche. Además, la innovación sobre los materiales inflables 4D creados por BMW y el MIT permitirá que las ruedas puedan autorrepararse en caso de pinchazo o adaptarse a las condiciones climáticas más extremas.

6. Lingüista especializado en Brain Simulation: Grand View Research calcula que para el año 2025, el mercado del Brain Simulation superará los US$ 2.000 millones. SpiNNaker es la máquina que mejor recrea la actividad neuronal hasta el momento, simulando el funcionamiento de 77.000 neuronas simultáneamente. Esto supone el primer paso hacia la creación de un modelo informático que consiga simular fielmente el funcionamiento de un billón de neuronas en tiempo real. La recreación de este tipo de aparatos determina la importancia y necesidad de contar con muchos expertos lingüistas.

7. Ingeniero 4D Printing para Camuflaje Militar: Según datos recogidos por estudios de la multinacional HP, en el año 2025 el sector de la impresión 4D moverá más de US$ 537 millones. La financiación de la I+D del Ministerio de Defensa alcanza alrededor de un 10% del total, repartido entre 13 objetivos socioeconómicos. De todos los sectores, se espera que el ejército y la defensa sean los que más contribuyan al mercado general de la impresión 4D para el año 2025, representando un 30% del mercado total.

8. Diseñador gráfico de realidad virtual para exposiciones y visitas virtuales: Según un informe de Sheer Analytics and Insights, el mercado global de Realidad Virtual aplicada al entretenimiento y la cultura presentará un crecimiento anual de más del 14% en el período 2018-2025, siendo así un mercado importantísimo para esta tecnología. Google ha colaborado con el Palacio de Versalles para crear un tour que cuida cada detalle del icónico palacio francés. Dentro del sector artístico, museos, artistas y empresas trabajan para crear nuevas experiencias virtuales alrededor del arte.

9. Experto blockchain para trazabilidad de órganos y medicamentos: Datos aportados por Grand View Research revelan que el mercado del Blockchain alcanzará US$ 7.590 millones en 2024, con un crecimiento anual del 37%. Dada la seguridad de la tecnología Blockchain y la importancia de garantizar la seguridad de órganos y medicamentos, los expertos en dicha tecnología verán incrementar su demanda y relevancia. Gracias a la tecnología blockchain se puede crear un registro compartido por todos los interesados de la cadena de suministros en el cual trazar el ciclo de vida de órganos y medicamentos. Dicho registro puede ser de ámbito global, permitiendo tanto a usuarios como proveedores verificar electrónicamente y de una forma fácil que el ciclo de vida de un medicamento es legítimo, comprobando así la autenticidad de una medicina. Cabe destacar el caso del Gobierno de Dubai que en el ámbito de la iniciativa Smart Dubai aspira a convertirse en el primer gobierno digital soportado por tecnología blockchain este mismo año y que en el ámbito de la salud pondrá en marcha una prueba de integridad de datos, seguridad y confianza el intercambio de registros digitales entre los diversos proveedores de salud.

10. Analista para Fotónica en Comunicación Interplanetaria: MarketWatch estima que, en el año 2021, la Fotónica mueva más de US$ 780 mil millones, creciendo un 7% anual. En un futuro próximo, este tipo de comunicaciones se utilizarán para transmitir datos hacia y desde la nave espacial a velocidades de datos de 10 a 100 veces mejor que los sistemas de hoy en día. Los ingenieros de la NASA están diseñando y construyendo un prototipo para simular la transferencia de datos desde el espacio por medio de rayos láser. Las misiones en el espacio pueden utilizar esta tecnología para aumentar las velocidades de datos, al tiempo que reduce la masa y la energía necesaria por parte de sus sistemas de comunicaciones.