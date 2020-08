Los ingresos pasivos han sido desde hace mucho tiempo el santo grial de los emprendedores que buscan liberar un poco su tiempo, deshaciéndose de las responsabilidades y tareas diarias y potencialmente generar ingresos mensuales sanos. Aunque pocos dudan de la importancia de los ingresos pasivos, el monumental desafío al que uno se debe enfrentar para lograr una cantidad de dinero respetable que se genere de fuentes de ingresos automáticas y recurrentes, suele ser demasiado pesado para la mayoría, según Entrepreneur.

Los ingresos pasivos son los que generan flujo de efectivo constante y con mínima inversión.

Obviamente, generar un ingreso pasivo es difícil. Requiere una inversión inicial de una cantidad importante de tiempo, y generalmente no vemos ingresos a corto plazo. Incluso pueden pasar meses y años sin que veamos un sólo peso de ganancia por esas actividades, haciendo que hasta el más listo de los emprendedores se desespere.

La verdad en este asunto es que el tiempo es mucho más valioso que el dinero, porque aunque el dinero puede ser gastado y luego ganado de vuelta, el tiempo solo se gasta, y luego se fue para siempre. Conforme crecemos y envejecemos, entendemos la importancia del tiempo y de ser capaces de elegir libremente lo que queremos hacer con esos preciosos momentos que tenemos de vida.

¿Qué es el ingreso pasivo?

Antes de pasar a algunas de las mejores ideas para generar ingresos pasivos que te sirvan para tener ganancias de manera automática, es importante que entendamos de qué se trata este concepto específicamente. Es muy probable que encuentres infinidad de artículos en internet que hablen de cientos de ideas de ingresos pasivos, ya sea digitalmente o en el mundo real.

Cuando una fuente de ingresos es pasiva, significa que requiere muy poco o ningún mantenimiento para hacer que el dinero siga fluyendo. Ahora, esto no significa que puedas ignorarla o que puedas olvidarte de ella. Al contrario. Es importante que lleves un registro de todas tus fuentes de ingreso pasivo y que las monitorees como halcón, independientemente de qué tan automatizado esté.

1. Abre un blog

La forma más importante de generar un ingreso pasivo es abrir un blog. Los blogs pueden generar una gran cantidad de ingresos, pero no será rápido. Si planeas empezar un blog, necesitas entender que te tomará una gran cantidad de tiempo y de esfuerzo lograr que tenga éxito.

Independientemente de cuál sea tu nicho, mientras tengas un entendimiento claro de cosas como optimización de motores búsqueda, marketing en redes sociales y la capacidad de escribir contenido de calidad, tendrás éxito con tu blog. Una vez que se haga famoso, te da la plataforma y la audiencia para generar otras fuentes de ingreso promocionando productos relevantes y/o servicios para tus lectores.

2. Escribe y publica un e-book

Otra gran forma de generar una cantidad respetable de ingresos pasivos es escribir y publicar un e-book. Libros de no ficción que te ayuden a educar a tu audiencia en temas como marketing digital, negocios o cualquier otra área de desarrollo se venderán mucho mejor que los libros de ficción.

Claro que la ficción te puede hacer ganar mucho dinero, pero también es un campo más competido si no eres un escritor establecido y no tienes una base de fans armada. Usa la plataforma de Amazon Kindle Direct Publishing y publica libros electrónicos que satisfagan una necesidad existente en nichos populares en los que tengas cierto nivel de experiencia.

3. Crea un curso en línea

¿Tienes alguna habilidad técnica? ¿Quieres compartir esa habilidad o talento con otros mientras generas una fuente de ingresos pasiva? Crear un curso en línea en Udemy es una gran forma de automatizar un poco de efectivo. Sin embargo, como otras fuentes de ingreso pasivo, te tomará una gran cantidad de tiempo y esfuerzo al inicio.

Hay muchas cosas que pueden enseñarse a través de un curso en línea. Yo opté por enseñar cosas técnicas en mis cursos, como cómo convertirte en un desarrollador web o cómo aprender sobre optimización de motores de búsqueda, pero tú puedes optar por enseñar otras habilidades como tocar un instrumento, aprender un idioma, convertirte en fotógrafo y mucho más.

4. Produce un audiolibro

Yo llevo un buen rato ya en el negocio de los audiolibros y te puedo decir que es una increíble fuente de ingresos pasiva, si lo haces bien. Aprovecha la plataforma de Audible’s ACX para lanzar tus audiolibros a las plataformas más robustas como Audible y iTunes.

Si tienes conocimiento especializado en algún área, o tienes una habilidad avanzada puedes optar por enseñarla a través de audiolibros. Sin embargo, tienes que enfocarte en entregar una gran cantidad de valor y de asegurarte de tener una producción de alta calidad. No intentes hacer las cosas al ahí se va y esperar que te generen dinero.

5. Conviértete en un afiliado de marketing

El marketing de afiliados es una de las formas más poderosas de producir múltiples ingresos pasivos, sin embargo, no es para nada fácil. Para lograrlo necesitas tener una gran base de seguidores, es decir, necesitas una audiencia grande y una buena plataforma.

Cuando no tienes esta audiencia o la plataforma necesitas correr anuncios, lo que eleva tus costos. Si sabes lo que estás haciendo y eres un buen publicista digital, tendrás éxito. Pero aprender del negocio lleva tiempo. Aún así, es una gran forma de vender productos y servicios que no son tuyos, y de convertirte en una especie de embajador mientras ganas dinero.

6. Construye un funnel de ventas

Cualquiera en el negocio del marketing entiende el concepto de funnel de ventas. Los funnels de ventas conceptualizan el proceso de tomar en cuenta el punto de vista de los consumidores a la hora de pasar de buscadores a compradores. Sin embargo, construir un buen funnel de ventas no es sencillo. Requiere una gran inversión de tiempo y muchos buscadores que insertar en el funnel.

Para construir tu funnel de ventas necesitas ofrecerle algo a los usuarios a cambio de su dirección de correo, para crear una oferta gratuita de manera efectiva. Suscríbete a un sistema como Aweber o Mail Chimp y trabajar para construir ese funnel de ventas. Crea una oferta y construye una serie de correos automatizados que aumentarán tus leads y el valor de los mismos.

7. Desarrolla una app

OK. OK. Sé que no es nada fácil desarrollar una aplicación para smartphones, porque o necesitas tener mucho talento o un poco de dinero para que alguien más transforme tu idea en una realidad, pero claro que es posible. Puede ser que la mina de oro de las apps ya se esté agotando, pero aún puedes obtener una fuente de ingresos respetable si desarrollas la app correcta.

Si puedes crear el próximo Uber, ¡bien! Si no, opta por una app de nicho que ayude a resolver un problema o satisfaga una necesidad que no se haya resuelto correctamente. ¿Crees que puedes mejorar algo? ¿Por qué no intentarlo? Si te gusta la tecnología y entiendes la dinámica de los negocios y de las aplicaciones móviles, definitivamente vale la pena intentarlo.

8. Obtén ingresos pasivos de bienes raícesLos inmuebles han sido una fuente de ingreso pasivo por años. Inversionistas y propietarios han optado por rentar casas, departamentos, condominios y oficinas para generar ganancias mensuales. Claramente, las bienes raíces son una gran fuente de ingresos automáticos, pero requieren de una fuerte inversión inicial.

Si tienes algo de dinero por ahí, definitivamente puedes optar por invertir en bienes raíces. Puedes comprar una propiedad para rentar a largo plazo o convertirla en una renta ocasional en sitios como AirBnb. De cualquier forma que lo veas, es una gran idea para generar ingresos pasivos si tienes algo de dinero ahorrado que no estés usando.

9. Vende productos digitales en Etsy

Etsy es un recurso masivo para la gente que quiere vender cualquier tipo de objetos hechos a mano. Pero ¿sabías que también puedes vender productos digitales? Estos productos requieren muy poco o nulo mantenimiento cuando ya están arriba. Lo único que necesitas es invertir tiempo en crear productos digitales y ponerlos en listas de calidad.

Claramente requerirá algo de mantenimiento de tu parte, y de que te asegures de que la gente esté llegando a tus productos. Sin embargo, los productos digitales no requieren supervisión constante y se venden de manera automática mientras tengan una buena calidad y sean atractivos y relevantes a la audiencia que quieres.

10. Genera regalías de jingles o pistas de audio

Si tienes una inclinación musical, una idea para generar ingresos pasivos puede ser crear jingles o pistas musicales que puedas vender en sitios como Audio Socket, Sound Cloud o Song Freedom, por nombrar algunas. Obviamente esto no es fácil, pero vale la pena la inversión de tu tiempo si puedes componer algo increíble.

Investiga un poco y crea pistas de audio que sean atractivas a un grupo grande de gente. Busca otras pistas populares o que se descarguen mucho y ve lo que están haciendo que tú pudieras intentar replicar de alguna forma.

11. Haz tutoriales en YouTube

YouTube es un gran recurso para ganar una buena cantidad de ingresos pasivos. Aunque no es nada fácil y necesitas de millones y millones de views para empezar a generar un buen flujo de ingreso, YouTube ofrece un camino de marketing con una buena relación entre eficacia y costos.

Investiga qué tipo de videos están haciendo los Youtuberos más famosos. Por ejemplo, Blippi, una serie para niños creada por Stevin John, un emprendedor muy creativo, les enseña sobre un montón de temas y se ha convertido en uno de los canales más populares en YouTube en este nucho, con más de 500 millones de views en los últimos años. Busca quiénes son los que más éxito tienen e intenta replicar sus fórmulas mientras mantienes tu originalidad.

12. Vende fotografías profesionales en línea

Otro camino para generar ingresos pasivos es aprovechar sitios de venta de fotografías como iStock o Shutter Stock para ganar dinero mientras duermes. Claramente necesitas entender de fotografía y saber manejar Photoshop si quieres tener éxito en este negocio.

Hay mucha competencia en este trabajo, sin embargo, si tienes un buen ojo para la fotografía, vender tus fotos digitalmente se te dará de forma natural. Hazte muy bueno con el software de edición de fotos y encuentra un nicho para tus fotografías. Ya sean retratos, paisajes, negocios o cualquier cosa, encuentra tu nicho y apégate a él.

13. Utiliza tarjetas de crédito con puntos

Las tarjetas de crédito que ofrecen un programa de recompensas a base de puntos son una gran forma de generar ingresos pasivos, sobre todo si ya vas a gastar el dinero. Aunque esta fuente de ingresos no te va a hacer millonario, si te puede generar algo de dinero, considerando que de todos modos ibas a gastarlo en tu día a día.

Busca cuáles son las tarjetas que tienen los mejores programas de puntos y revisa en qué establecimientos se pueden usar esos puntos.

14. Compra acciones de la bolsa

Las acciones de dividendos son una gran forma de generar ingresos pasivos. Y no tendrás que venderlas para generar el ingreso, sin embargo, necesitarás comprar una cantidad importante de acciones para ver un flujo de ingreso saludable.

Investiga bien y asesórate sobre cuál sería la mejor forma de invertir tu dinero. No necesitas saberlo todo desde el principio, pero sí necesitas tener ganas de aprender y de entender cómo se mueven las cosas.

15. Invierte en plataformas de crowdfunding

Las plataformas de préstamos y financiación colectiva como Prestadero, Kubo Financiero y Briq hacen que sea muy fácil invertir, y que los negocios generen ingresos pasivos a través de pagos de intereses. Muchos de estos sitios tienen algoritmos súper certeros que precien el riesgo, quitándole ese factor a la ecuación de las inversiones.

Claro que esto requiere una inversión inicial. Si tienes algo de dinero, esta puede ser una buena forma de ganar dinero sin meterte en la bolsa. Investiga bien y decide si esta idea funciona para ti.

Ojo: Sólo fíjate que sean empresas afiliadas a la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo (AFICO). Aquí hay una muy buena lista con diversas empresas en México.

16. Programa sitios de nicho o sitos guía para generar leads o ingresos referidos

Si entiendes de SEO y de marketing digital puedes construir un sitio guía o de nicho para ayudar a generar leads e ingresos de referidos. Las industrias más populares en las que puedes participar son aseguradoras, bancos o programas para perder peso, entre muchos otros.

Encuentra algo que sepas y asegurarte de tener las relaciones correctas con las compañías correctas a la hora de vender tus leads, o asegúrate de que los referidos llegan a los productos o servicios correctos que te permitirán tener una comisión por cada venta que se genere.