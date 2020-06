FOTOS | Uno de los parteaguas más relevantes que puede lograr un negocio digital es llegar al primer millón de seguidores. Esto viene con un sinfín de beneficios: El más obvio es que entre más gente te ponga atención, más potencial tienes para influir en tu campo. Tener una gran cantidad de seguidores es una métrica de éxito importante para los negocios, no sólo para los influencers, según Entrepreneur.

Instagram es ahora una de las plataformas clave para interactuar con tu audiencia, independientemente de si estás promocionando un producto, un negocio o tu propia marca personal. Las plataformas como YouTube y Facebook siguen siendo dominantes, mientras que Twitter, LinkedIn y TikTok están dirigidas a audiencias más de nicho.

A mí me tomó un poco menos de tres años llegar al millón de seguidores en YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn y TikTok. Habiendo trabajado con influencers, figuras públicas y marcas reconocidas, me he dado cuenta de que únicamente teniendo más del millón de seguidores es que logras estar en el mapa virtual, además de darte una plataforma de buen tamaño para seguir haciendo crecer tu presencia y autoridad.

Pero, ¿cómo llegar a ese mágico primer millón? Afortunadamente, con la estrategia y mentalidad correctas y una ética de trabajo consistente, el millón de seguidores es un objetivo que casi cualquier persona puede lograr.

1. Utiliza los hashtags correctos

Este es, por mucho, el elemento más importante para hacerlo si bien a la hora de construir una base de seguidores. Ya sea en Instagram, Twitter o en cualquier otra plataforma, los hashtags son la principal forma en la que nuevos seguidores potenciales pueden encontrar tu contenido. Pero, ¿cuáles son los hashtags correctos?

Los hashtags tienen que tener dos cosas: Primero, ser relevantes a tu contenido y segundo, pertenecer a la categoría popular o “en tendencia”. Crear contenidos regularmente con temas populares es una forma de lograr esto, así como comentar en temas fuertes o subir imágenes que estén en sintonía con las tendencias actuales. Si revisas los analíticos actualizados puedes saber cuáles son los hashtags en tendencia y puedes intentar que tu contenido se alinee lo más posible a esos temas.

Sin embargo, debes evitar el uso de hashtags irrelevantes, es decir, no usarlos por usarlos. Los hashtags tienen que tener sentido con tu contenido, de otra forma, terminarás decepcionando y confundiendo a la audiencia y te perderás la oportunidad de tener nuevos seguidores.

2. Sigue e interactúa con otros usuarios en tu nicho

Mientras trabajas en construir tu propia base de fans debes seguir a otras personas con intereses, contenido y audiencias similares. Esto te vuelve parte de una comunidad y facilita el hecho de que tu audiencia objetiva te encuentre.

Si realmente quieres conseguir más seguidores en redes sociales, tienes que investigar quiénes son tu competencia directa, por lo menos los perfiles y páginas que más se parezcan al tuyo, incluso si la competencia no es un factor importante para ti. Interactúa con la comunidad lo más posible para que tu nombre aparezca en muchos lugares y genere interés alrededor tuyo. Comentar en el contenido de tu competencia directa es una de las mejores formas de llevar tráfico a tu perfil. Eventualmente, los nuevos usuarios llegarán a ti, y si tu contenido es bueno, algunos se convertirán en seguidores.

3. Sube contenido de alta calidad y de forma constante

Mientras no estés subiendo spam a tu propia cuenta o a los contenidos de los demás, deberías ser tan activo como sea posible. Para mostrarle a tus seguidores potenciales que tienes mucho contenido original y de gran calidad, tus posts deberían ser interesantes de forma regular y consistente.

Claro que hay un elemento de experimentación en las primeras etapas para descubrir lo que te funciona y le gusta a tu audiencia objetivo, pero una vez que lo tengas dominado deberías intentar ser consistente en el formato y estilo.

4. Sube tu contenido en el momento correcto

Hay mucha información general disponible en Internet sobre los “mejores” momentos para subir contenido, y estas guías pueden ser muy útiles cuando vas empezando. Sin embargo, una vez que empieces a ganar seguidores y a tener interacción, lo mejor es analizar los datos de tu propia cuenta. Puede que tu audiencia tenga hábitos y preferencias diferentes a los de las cuentas normales.

Las herramientas de análisis como Instagram Analytics for Business, que puedes encontrar debajo de la sección de seguidores en tu cuenta de Instagram, pueden darte la información necesaria sobre la interacción con tu contenido. Uno de los puntos más útiles es una línea del tiempo que te dice la hora a la que tus seguidores interactúan más en Instagram. A partir de ahí, puedes descifrar cuándo es el mejor momento para subir contenido, tanto en días como en horarios.

5. Sigue a los seguidores de tu competencia

Digamos que tu contenido está en el nicho del arte, digamos fotografía urbana en blanco y negro. Si aún no lo has hecho, encuentra perfiles similares al tuyo que tengan muchísimo seguidores (claramente, los seguidores de estas cuentas están interesados en la fotografía urbana en blanco y negro, de lo contrario no estarían siguiendo ese otro perfil). Ahora, síguelos.

Al hacerlo, estás contactando directamente a tu audiencia objetivo e invitándolos indirectamente a seguirte. Lo más probable es que algunas de estas cuentas terminen convirtiéndose en tus seguidores.

6. Lleva tráfico desde otras plataformas

Esta no es una técnica innovadora, pero la gente suele olvidarse de aprovecharla. Incluso si tu prioridad es una plataforma, no hay razón para no usar otros lugares para llevar tráfico a tu perfil.

Digamos que tu plataforma prioritaria es Instagram. Entonces, links hacia tu perfil de Instagram deberían estar por todos lados, incluyendo el resto de tus redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest e incluso LinkedIn, así como en tu página web si es que la tienes (que deberías tenerla).

Después, aunque pases la mayor parte de tu tiempo y pongas tu mayor esfuerzo en Instagram, deberías buscar espacio para promover tus demás redes sociales. Pinterest, que funciona por imágenes como Instagram, es una herramienta particularmente útil para promocionar imágenes y videos.

7. Promociona tu hashtag

Con suerte, habrás hecho el trabajo duro de crear un hashtag personal único, relevante e interesante. Ahora, ¡conviértelo en una marca! Claro que debes compartirlo en todas tus redes sociales (ve el párrafo anterior), pero recuerda que incluso puedes traer tu hashtag al marketing offline. Esto es particularmente útil si estás manejando un pequeño negocio. Incluye tu hashtag en todos tus materiales promocionales, desde pósters hasta tarjetas de presentación.

Si eres un aspirante a influencer sin un negocio existente, también puedes hacerlo funcionar con un poco de creatividad. Por ejemplo, puedes mandar a hacer tarjetas de presentación bien diseñadas e interesantes, o imprimir algún póster que incluya tu hashtag, por supuesto, y asegurarte de entregárselo a gente que pudiera estar interesada en tu contenido. Por ejemplo, si tu nicho es el ejercicio y la vida saludable, pregunta si puedes dejar pósters en gimnasios y tiendas deportivas.

8. Utiliza herramientas profesionales

Uno de los elementos clave de una estrategia exitosa en redes sociales es dejar fuera el elemento de adivinación. Afortunadamente, hay herramientas y recursos útiles que pueden ayudarte a confiar en datos sobre tu audiencia, competencia y el desempeño de tu contenido. La mayoría de estas plataformas requiere una suscripción pagada, pero obtener la información correcta puede hacer maravillas por tu cuenta. Aprovecha los periodos de prueba gratuitos para experimentar con diferentes plataformas antes de comprometerte a una suscripción.