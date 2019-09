FOTOS | A la NASA muchas veces se le atribuyen unos presupuestos desorbitados y, según sus detractores, presupuestos “desperdiciados” en temas del espacio, muy lejos de los problemas del día a día de los habitantes de la Tierra. En este artículo no vamos a entrar en la importancia que tienen los descubrimientos astronómicos que hacen sus ingenieros, que la tienen, pero sí vamos a demostrar que su trabajo también repercute y ayuda a mejorar la vida en nuestro planeta.

Dedica un momento a mirar a tu alrededor, lo objetos que tienes en la oficina o en tu casa, incluso por la calle. Muchos de ellos se los debemos a los investigadores de esta agencia espacial. Aunque trabajan desarrollando innovaciones para las misiones espaciales, muchas de sus ideas han servido a empresas "terrestres" para mejorar sus productos.

Poco a poco lo que en un principio era una proyecto para mejorar las cámaras de los cohetes espaciales o el diseño de un nuevo traje espacial se acaba aplicando en el diseño de la ropa que usamos a diario o los sensores de las cámaras fotográficas con las que nos hacemos los selfies que tanto triunfan en redes sociales.

La mayoría de los siguientes objetos los conocemos perfectamente e incluso tenemos más de uno en nuestra casa, pero ¿alguna vez te habías parado a pensar cuál había sido su origen? Vamos a verlos.

1. Las cámaras de los móviles

En los años 90 los científicos de la NASA se pusieron manos a la obra para desarrollar unos sensores de imagen que permitieran reducir el tamaño de las cámaras que iban a bordo de las naves espaciales, pero manteniendo la calidad de la imagen.

Así surgieron los sensores de imagen de semiconductores complementarios de óxido metálico o CMOS. Su fabricación resultó ser más sencilla y rentable que los sensores que se usaban por aquel entonces, animando al resto de la industria tecnológica a usarlos. Además, consumían una tercera parte que el resto, ¿qué más se podía pedir?

Décadas después esta tecnología ha ido mejorando y se encuentra en una de cada tres cámaras, las mismas que hoy usamos en nuestros móviles, ordenadores o tabletas.

2. Zapatillas deportivas

Los astronautas deben enfrentarse a situaciones realmente complicadas y, aunque se nos puedan pasar por la cabeza cientos de elementos imprescindibles para una misión espacial, sin duda el traje espacial es uno de los grandes inventos de las agencias espaciales.

Después de inventar un molde de goma para los cascos, lo aplicaron en los zapatos. Esta técnica permitió la creación de amortiguadores en la parte inferior del zapato y que con el tiempo terminó en las deportivas que hoy usamos para hacer deporte o por pura comodidad.

3. Lentes a prueba de golpes

Una vez más los cascos espaciales nos aportaron una seguridad y comodidad que hasta entonces no conocíamos. ¿Cuántas veces se te han caído las gafas y al recogerlas del suelo has visto que no tienen ni un pequeño arañazo?

En los años 60, la NASA se puso a trabajar en un material más resistente para los visores de los cascos de los astronautas. El Dr. Wydeven, propuso recubrir el visor con una película delgada de plástico mediante una descarga eléctrica de un vapor orgánico.

La investigación duró más de 10 años pero sirvió más tarde a los fabricantes de gafas para cumplir con la normativa establecida en 1972 por la Federación de Drogas y Alimentos, que les obligaba a que todas las lentes debían ser a pruebas de golpes para seguridad de los consumidores.

4. Auriculares inalámbricos

En esta historia la NASA no está sola, la compañía United Airlines fue la impulsora que decidió buscar una forma de crear auriculares con micrófono más ligeros para sus pilotos. En el juego entraron Courtney Graham, piloto de la compañía y Keith Larkin, empleado de Plane-Aids especializado en la fabricación de estos dispositivos.

Juntos acabaron creando el modelo MS-50, un auricular con un banda para la cabeza y un tubo acústico conectado a un pequeño transistor para el micrófono. La idea tuvo mucho éxito y acabó llamando la atención de NASA.

Graham y Larkin acabaron creando su propia compañía llamada Pacific Plantronics INC y colaborando con la agencia espacial para incorporar su creaciones a los cascos de los astronautas. Con el tiempo había emprendido el camino hacía los dispositivos comerciales para los hogares de medio mundo, como los auriculares con Bluetooth para móviles, ordenadores portátiles e incluso los actuales altavoces inteligentes que controlan nuestras casas.

5. El ratón del ordenador

No, no son un invento de Steve Jobs, ni Microsoft, ni IBM, parece que todo lo relacionado con ordenadores tiene su origen en este poderoso trío, pero hay excepciones muy importantes.

Bob Taylor, que por aquel momento trabajaba en la NASA, estaba buscando nuevas formas de hacer los ordenadores previos a los años 60, más interactivos y fáciles de usar. Doug Englebart jefe del proyecto de desarrollo del ratón en el Instituto de investigación de Standford, le propuso sus ideas a Taylor, el cual terminó por financiar el proyecto. En ese momento no debieron ser conscientes de que su invento acabaría en todas las casas y oficinas, ya que por esas fechas los ordenadores eran cosa de grandes compañías y no se planteaban para el gran público.

Hay que añadir que, en 1965 Taylor cambió su puesto en la NASA por un trabajo en ARPA ( Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, desde donde iniciaría el proyecto ARPAnet, conocido por ser el precursor de internet, pero eso es otra historia.

6. Ordenador portátil

Tal vez decir que la NASA es la creadora de los ordenadores portátiles es un poco exagerado, pero sí son uno de los principales agentes que han contribuido con su desarrollo a lo largo de la historia para que ahora los tengamos en nuestras casas y podamos llevárnoslos a la universidad o al trabajo.

El GRiD Compass es considerado como el primer portátil del mundo. Fue diseñado por Bill Moggride en 1979, que tardó tres años en vender la primera unidad, ¿Adivinad a quien? El Gobierno de de los Estados Unidos que después le cedió a la NASA uno de estos modelos para una de sus misiones, pasando de ser el primero ordenador portátil a ser también el primero en llegar al espacio, doble récord.

Una curiosidad: ese ordenador tuvo que modificarse ligeramente para que funcionara en un entorno de cero gravedad y se le bautizó con el nombre de SPOC (Shuttle Portable On-Board Computer), aunque la NASA asegura que no tiene ninguna relación con el famosos personaje de la serie Star Trek.

7. Brackets transparentes

¿Cómo es posible que nuestros brackets estén relacionado con el rastreo de misiles? Resulta que el TPA o aluminio policristalino transparente que se desarrolló para el trabajo con misiles acabó usándose para crear aparatos de ortodoncia dental transparente más discretos que los normales.

Las características de la TPA como la resistencia superior al acero, su propiedades para absorber la luz y ser transparente, y la posibilidad de fabricarlo suave y redondo lo convirtieron en la opción perfecta para aquellas personas que querían arreglar su dentadura pero sin llamar la atención al sonreír.

8. Leche en polvo para bebés

Parece mentira que uno de los alimentos que antes prueban miles de bebes en este mundo, no se creara para ellos en un principio, sino para mejorar la alimentación de los astronautas en el espacio.

Los laboratorios Martin Marietta de Maryland empezaron a investigar con el uso de las microalgas en la década de los 80 para suministrar de alimentos más nutritivos las misiones. También se quería usar como fuente de oxígeno y como catalizador para eliminar los desechos de la tripulación, una mezcla un poco extraña.

De estas microalgas se consiguió un aceite vegetal que es altamente nutritivo y ayuda al desarrollo mental y visual de los bebés. Su valor radica en dos ácidos grasos polisaturados conocidos como DHA y ARA y que se encuentran en la leche materna pero no en muchos de los productos de alimentación infantil, excepto Formulaid, un producto creado por la compañía estadounidense, Martek Biocienses Corporation que debe su alimento más popular a la investigación de la NASA.

9. Aviones resistentes al hielo

Este descubrimiento es más sencillo de imaginar. Al igual que los aviones, los cohetes para llegar al espacio deben sufrir temperaturas realmente bajas. Para que sean capaces de resistir este clima extremo la NASA lleva años estudiando nuevas formas y materiales para mejorar la resistencia de sus cohetes.

Los esfuerzos comenzaron en 1944 con la apertura del Túnel de Investigación de Helio. Gracias a este proyecto se desarrolló un sistema de resistencia que combina el anticongelante térmico y el deshielo mecánico para mantener perfiles aerodinámicos, como las alas del avión, libres de hielo.

Desde entonces se han estado probando y desarrollando nuevos sistemas como el de aire caliente o antihielo electro-térmico que acabó siendo aprobado por la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos.

10. Carreteras más seguras

Los investigadores de la NASA demostraron que cortar surcos finos a través de las pistas creaba canales de drenaje para el exceso de agua y reducía considerablemente el riesgo de planear y resbalar, tanto de aviones como de coches.

Este descubrimiento desembocó en que cientos de aeropuertos comerciales aplicaron esta técnica para disminuir el número de accidentes que se producían hace años en los aterrizajes y despegues.

Y con esto terminamos la lista de inventos con los que la agencia espacial estadounidense nos ha ayudado a mejorar las condiciones de vida en el día a día, hemos elegido 10 pero en su web se encuentras cientos de artículos sobre la historia de esta institución que tantos proyectos ha emprendido y que seguirá impulsando.