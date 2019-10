FOTOS | Se ha escrito mucho de los introvertidos y extrovertidos, desde quiénes son los mejores líderes hasta tips para los tímidos. Pero la mejor manera de determinar su carrera ideal y preferencias laborales es utilizando el examen de Myers-Briggs, según Entrepreneur.

En esencia, este examen analiza cuatro preferencias para saber cómo la gente procesa la información y se relaciona con el mundo. Se llegó a un resultado de 16 tipos de personalidades diferentes.

Además de determinar si un individuo es introvertido o extrovertido, el test también examina la preferencia de una persona para la toma de decisiones, absorción de información y cómo él o ella se relaciona con el mundo exterior. Así que las preferencias como la intuición, juzgar y percibir están combinadas con la creación de ciertos tipos de personalidades.

El examen ha existido por más de 50 años y ha sido utilizado por varias razones, hasta para saber qué personaje de Harry Potter se relaciona con cada persona para determinar la vocación de cada estudiante. Una forma en la que los fundadores pueden usar este test es al construir un equipo laboral, una estrategia que puede ayudar a que crezca la empresa.

Aquí hay algunos puntos sobre cómo los emprendedores pueden usar esta examinación para determinar la personalidad de la empresa.

1. Conoce el estilo de comunicación de tu equipo. Si identificas que algunas personas en tu equipo tienen diferentes preferencias, se deberá abrir una discusión para saber cómo podrías comunicarte mejor con aquellos que procesan la información diferente.

2. Observa todas las personalidades de tus empleados. ¿El 90 por ciento son extrovertidos? ¿Qué puedes hacer para que los introvertidos se sientan más cómodos? Determinar qué tipo de gente tienes en tu empresa, puede ayudarte a saber cómo trabajar juntos.

3. Determina qué tipo de personalidad funciona mejor en ciertos roles. Al hacer un ejercicio, nuestro equipo discutió qué tipo de personalidades podrían funcionar mejor en ciertos departamentos. Nos dimos cuenta de que el equipo de cuentas es muy extrovertido mientras que los de la editorial son introvertidos. Este tipo de conocimiento permite a los líderes buscar áreas para agregar más diversidad y buscar las fortalezas de los jugadores.

4. Diviértete. Algunos dicen que este examen no es creíble y que los tipos de personalidad real tienen más matices. Aunque la ciencia no sea perfecta, provoca grandes conversaciones. ¿Algunos tipos de personalidad tienen la posibilidad de ser líderes y no lo habías visto? ¿Deberías hacer equipos con varios tipos de personalidad para que las decisiones incluyan diversas opiniones?