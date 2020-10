FOTOS | Ni todas son tecnológicas ni todas son totalmente nuevas, sencillamente son 9 ideas de negocio que funcionan, según Emprendedores.

El negocio de los residuos del sector de la construcción

CoCircular es una empresa cofundada por Paula Sánchez Collado (CEO) que ofrece servicios de gestión circular de residuos para promotoras, constructoras, ingenierías y estudios de arquitectura. Lo que persiguen es evitar que los 45 millones de toneladas al año de residuos que genera el sector la construcción, solo en España, terminen en vertedero, a través de los principios de la economía circular. CoCircular es una de las iniciativas que surge de Zubi Labs , cuyo objetivo es crear empresas que den soluciones a retos sociales y medioambientales, generando un impacto positivo en nuestro entorno más cercano. CoCircular ha sido seleccionada entre más de 100 startups para formar parte del programa Órbita. La empresa, además, se anticipa a dar soluciones para que las empresas cumplan con la normativa a punto de ser aprobada por el Gobierno en materia de residuos.

Modelo del vehículo eléctrico Scoobic

Un almacén portátil para el delivery

Este tipo de negocios ya funcionan con éxito en Estados Unidos. Según nos cuentan, en España se ha tratado de montar algo similar, pero no ha llegado a cuajar, o sea, que todavía está el nicho vacante. A grandes rasgos, la idea consiste en proporcionar almacenes portátiles de apoyo a los servicios de delivery al objeto de optimizar las entregas, agilizarlas y evitar viajes de retorno vacíos para cargar de nuevo. Suele tratarse de furgonetas eléctricas, como la flota de cero emisiones que acaba de comprar Amazon a Mercedes Benz pensando en el reparto de la última milla y poder acceder a los centros urbanos con movilidad restringida.

En esta línea podríamos citar también a la marca Scoobic, desarrollada por la empresa Passion Motorbike Factory , especializada en soluciones innovadoras de movilidad eléctrica para la última milla. Con su propuesta de Scoobic comercializan unas furgonetas eléctricas, homologada como motocicleta, con la que ofrecen la máxima marca en un mínimo espacio.

Fundadoras de Komvida Kumbucha

Alimentos y bebidas saludables

Comenta Wilfredo Jurado, director del Instituto de Emprendimiento Avanzado que la crisis sanitaria nos ha recordado la importancia de cuidarnos y cambiar nuestros hábitos de vida y la alimentación, de manera que ve muchas oportunidades de negocio encaminadas en esta línea. Un ejemplo notable en España es el de las fundadoras de la empresa Komvida Kombucha, Nuria Morales y Beatriz Magro. De ambas es la idea de crear una marca a base de kombucha, una bebida milenaria que es una especie de te fermentado que se presenta como alternativa a los refrescos tradicionales y a la que se han aficionado numerosas celebrities en todo el mundo, aunque ellas sigan produciendo su kombucha “de manera artesanal y sostenible en el sur de Extremadura”. Su original idea les ha hecho merecedoras del Premio Emprendedor XXI de Caixabank 2020.

El trueque en la era digital

Antes de que apareciese el dinero, el trueque era la forma de hacer negocios. Y por antigua que sea, la fórmula de ofrecer un servicio o un bien a cambio de otro suele recobrarse en tiempos de crisis, también con l digitalización. El trueque en el ámbito digital se denomina bartering, una operación comercial que sustituye el pago en metálico por un servicio. Uno ofrece un producto o servicio y el otro responde con otro servicio o producto de su especialidad. Empezaron a ponerlo de moda las cadenas de televisión donde cedían espacios publicitarios a cambio de que la marca entregue un producto o servicio que la cadena necesita. La fórmula se extiende ahora al entorno digital donde surgen plataformas como TrueKeling que permite realizar pagos de tu negocio mediante el trueque de servicios de todo tipo. Se trata de una comunidad digital de la que surgen sinergias entre pymes y establecer vínculos comerciales donde “das lo que tienes a cambio de lo que necesitas”, una solución muy útil en momentos de confinamiento y teletrabajo. Han desarrollado un sistema de financiación que posibilita realizar transacciones a través de su servicio de marketplace.

Galerías de arte sobre ruedas

Y si antes hablábamos del trueque en la era digital ahora nos trasladamos a la fórmula convencional pero enriquecida con altas dosis de originalidad y creatividad. Truck Art Project, es un original proyecto de mecenazgo artístico impulsado por el empresario y coleccionista Jaime Colsa y comisariado por Fer Francés en arte contemporáneo y Óscar Sanz en arte urbano. Lo que han creado es una red de arte en movimiento donde artistas emergentes convierten los camiones en el lienzo donde ejecutar sus creaciones presentando así su obra en toda la geografía nacional e internacional a modo de galerías itinerantes.

Jaime Colsa es uno de los emprendedores más originales del panorama nacional en este momento. Fundador de la empresa Palibex , con la que quiere revolucionar el transporte urgente de mercancía, impulsa también el proyecto Cafe Race Dreams, un taller para moteros cool. Combina así a la perfección su actividad emprendedora con sus otras dos pasiones: el arte y las motos.

Un toque de originalidad a productos de toda la vida

Ya se sabe que para crear una empresa rentable, tampoco hay que estar siempre inventando la rueda. A veces es suficiente con un toque de originalidad en lo que ya existe para catapultarte al estrellato. Un ejemplo lo encontramos en la venta de calcetines, donde se han dado casos de éxito en nuestro país como el protagonizado por Viktor Tell y Mikael Söderlindh, fundadores de la marca de calcetines Jimmy Lion , que crearon siguiendo la estela de la norteamericana Happy Socks. Fundada en el año 2014, la firma cuenta ya con tiendas propias en las principales ciudades españolas estando también presente en el mercado estadounidense.

Pero no son los únicos que se han hecho con un nombre en el ecosistema dando una vuelta de tuerca a algo de toda la vida. También We are Knitters, de la que también se ha hablado ya en esta web, factura ya 11 millones de euros vendiendo ovillos de lana.

Saber si tu cliente va a comprar o no solo con escuchar su voz

Es la idea de Convertia que ha lanzado una tecnología innovadora que permite analizar el habla del cliente. Consiste en un sistema, conocido como Speech Analytics, permite analizar el contenido de un audio y extraer información para poder optimizar tanto el funcionamiento del negocio como la atención al cliente, y así aumentar las ventas, sin ni siquiera tener que preguntar su opinión para conocerla. Speech Analytics utiliza dos tecnologías: la transcripción de audio a texto que resulta en datos y metadatos, y el análisis inteligente de estos datos que permite detectar patrones, tendencias, adyacencia de palabras, etc, mediante Natural Language Understanding (NLU). Estos datos, correctamente interpretados, brindan Inteligencia de Negocio que puede utilizarse para mejorar las ventas.

Además, el Speech Analytics permite evaluar qué procedimientos vinculados a políticas de servicio son molestos, y revisarlos para mejorar la experiencia. Speech Analytics utiliza inteligencia artificial y una gran variedad de algoritmos de búsqueda que permiten, además de analizar las conversaciones, interpretar intenciones y emocionesa través del contenido y conocer si en algún momento hay confrontación por parte del cliente.Saber escuchar al cliente y conocerlo en profundidad es vital para el éxito de cualquier operación de marketing y ventas.

El negocio del semen porcino

La empresa Magapor está especializada en la reproducción artificial porcina y es una de las mejor valoradas entre los profesionales del sector, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Creada por los hermanos Mena, la empresa se ubica en la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros. El año pasado cerraron el ejercicio con una facturación de 22 millones de euros de los cuales, más del 70%, proceden de los 51 países de todo el mundo en los que esta empresa está presente, China y Estados Unidos incluidos.

Prevenir rechazos en los trasplantes renales

Aproximadamente un 50% de los pacientes con un transplante renal lo pierde en un promedio de 10 años debido al rechazo. Esto se debe en parte a la inflamación crónica que afecta a muchas personas. Para combatir este problema, Isabel Portero Sánchez, CEO y CTO fundó Biohope, una empresa de I + D en fase comercial inicial dedicada al desarrollo de herramientas de IVD de medicina de precisión y al conocimiento único del paciente sobre enfermedades inflamatorias crónicas. Fundada en 2015, ha recibido financiación de 3,8 millones de euros a través del programa H2020 de la Comisión Europea y 2,8 millones de euros a través de financiación privada. Emplea a 19 profesionales en I + D, TI, Asuntos médicos, Financiero, Legal, Regulatorio, Control de calidad y BD&L.El producto líder de Biohope , Immunobiogram® , es un dispositivo de diagnóstico in vitro patentado, novedoso y único, que genera un informe para que los médicos optimicen cada terapia inmunosupresora individual. Es una combinación de un bioensayo y herramientas de análisis de base de datos. El Immunobiogram® en Trasplante de Riñón es el primer producto de nuestra plataforma tecnológica . Hemos finalizado con éxito un estudio clínico Nacional e Internacional (realizado en España, EE.UU., Alemania, Dinamarca, Polonia) que han demostrado la eficacia de Immunobiogram®