FOTOS | Mes nuevo, hábitos nuevos…

El comienzo de cada mes ofrece la oportunidad perfecta para incorporar hábitos que potencien nuestras habilidades de emprendimiento. ¿Por qué no incorporar a nuestra rutina el hábito de leer un libro por semana –o mejor aún, cinco por mes–?

Aquí te mostramos cinco libros de reciente lanzamiento que enriquecerían tu formación como persona de negocios. Puedes leerlos en el orden que quieras, pero no dejes de leerlos todos…

Alimenta tu cerebro, por David Perlmutter, ed. Grijalbo

Más que una aspiración, la salud de nuestro cerebro debería ser el punto de partida de nuestras vidas. Y es que, ¿qué no todo emprendimiento parte del cerebro, de una idea disruptiva que posteriormente se plasma en realidad? El autor de este libro, un reconocido doctor, se basa en los hallazgos de estudios científicos recientes, que demuestran que la alimentación y el cerebro guardan una relación mucho más estrecha de lo que creemos. Perlmutter demuestra que lo que comemos puede determinar nuestro estado de ánimo, nuestra energía e incluso nuestro nivel de creatividad. Además, sugiere algunos hábitos alimenticios básicos para mejorar tu salud mental de por vida.

El Kamasutra de la innovación, por Jorge Cuevas, ed. Grijalbo

¿Cuál es la base de todo emprendimiento? La innovación que nos permita encontrar nuevas vías para satisfacer las necesidades de nuestros consumidores. En este sentido, es importante que, de vez en vez, le demos una “ayudadita” a nuestro pensamiento creativo para evitar que se estanque. Este libro ofrece algunas técnicas (basadas en cuatro “posiciones mentales”) ideadas para mejorar tu flexibilidad mental y encontrar soluciones nunca antes imaginadas.

Los líderes comen al final, por Simon Sinek, ed. Empresa Activa

Un líder es una figura de autoridad per se, y no necesita imponerse ante los demás para que sus decisiones sean respetadas. Pero, ¿cuáles son las actitudes que permiten que los líderes se consoliden como tales frente a un equipo de trabajo? Sinek, un escritor y motivador inglés, se propuso desentrañar por qué algunos equipos funcionan bien y otros no –o, por decirlo de otra manera, por qué algunos líderes saben dirigir un equipo y otros no–. ¿Cómo puede ganarse un líder la confianza de sus subordinados? Este libro ofrece algunas claves reveladoras.

Redefine el éxito, por Arianna Huffington, ed. Aguilar

¿Qué significa para ti “tener éxito”? ¿Tener un negocio que ofrezca buenas ganancias, ser reconocido en tu ámbito profesional, tener mil y un proyectos por realizar? Para Ariana Huffington, la fundadora del Huffington Post, el éxito es mucho más que eso. Después de sufrir un colapso nervioso por exceso de trabajo, la emprendedora se propuso reformular su definición de éxito y cambiar por completo sus hábitos de vida. ¿Cómo evitar caer en el agotamiento tan propio de esta época? ¿Cómo manejar un negocio exitoso sin convertirnos en su esclavo? En esta obra, Huffington propone un nuevo camino hacia el bienestar.

El pequeño libro de las 500 palabras para parecer más culto, por Miguel Sosa Lázaro, ed. Martínez Roca

¿Alguna vez has quedado impresionado por la manera de hablar de alguien? A decir verdad, un vocabulario extenso podría ayudarnos a proyectar una imagen mucho más profesional y a infundir confianza en un posible cliente o socio. En este libro, el autor recopila 500 palabras poco comunes, las explica y explica cómo podrían ser utilizadas en un contexto de negocios para dejar un impacto duradero sobre nuestros interlocutores. Sin duda, esta obra es una valiosa herramienta de networking.