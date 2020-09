FOTOS | Si de 9 am a 6 pm trabajas en un escritorio, lo más probable es que no quieras un trabajo extra que implique pasar más tiempo sentado frente a una pantalla. Afortunadamente, hay muchos trabajos que puedes hacer por las noches o los fines de semana que no requieren computadoras ni estar sentado durante horas. Aquí te dejamos algunos de los mejores trabajos extra que puedes hacer sin tener que renunciar a tu trabajo de tiempo completo, según Entrepreneur.

Niñera

Este trabajo puede ser una buena forma de invertir tu tiempo libre interactuando con otras personas (bebés bonitos y niños), en lugar de estar sentado en un escritorio. Puedes buscar ofertas en redes sociales o pedirle a tus amigos que te recomienden entre sus conocidos con niños.

Bartender

Trabajar como bartender es un trabajo muy popular que puede hacerte ganar mucho dinero, sobre todo pensando en las propinas. Además, las ganancias suelen recibirse semanalmente, así que te puede caer bien tener algo de dinero extra en tus manos.

Vendedor de ropa

Si te encanta la moda y no te importa pasar muchas horas de pie, considera buscar un trabajo como vendedor en alguna tienda de ropa. Por lo general, estos puestos tienen opciones para medio tiempo o fines de semana, y además de tu sueldo, puedes obtener muy buenos descuentos para comprar tu ropa, sobre todo en tiendas de cadena como Gap, Old Navy o H&M.

Asistente de guardarropa

Trabajar en el guardarropa de algún restaurante, bar o sede de eventos puede no ser tan glamoroso, pero es una forma muy sencilla de ocupar tu tiempo y ganar algo de dinero extra.

Vendedor de productos en Etsy

Técnicamente, sí necesitarás una pantalla para crear tu tienda en Etsy, pero lo divertido de esto será crear las cosas que vas a vender, ya sean pinturas, objetos de cerámica, fotografía o manualidades. Tener tu tienda en Etsy te permite ser creativo y convertir tu hobby en un negocio rentable.

Instructor de gimnasio

Gana dinero como instructor en un gimnasio. Los requerimientos varían dependiendo del gym o de la disciplina que domines, y por lo general pueden pedirte ciertas certificaciones, pero obtenerlas te va a dar grandes resultados. Además, los horarios suelen ser flexibles y vas a ganar dinero haciendo algo que te gusta.

Participante de focus group

Puedes ganar mucho dinero dando tu opinión sobre productos como teléfonos o comida, si te unes a los focus groups que organizan diferentes empresas. Por lo general, tienes que llenar una encuesta para determinar si calificas y luego te pedirán que participes en los grupos de forma presencial o telefónica.

Mystery Shopper

Puedes conseguir que te paguen por comprar en las tiendas en las que normalmente compras, o por comer en los restaurantes que te gustan, si logras que te contraten como Mystery Shopper. Para hacer este trabajo tienes que hacerte pasar por un cliente regular y escribir una reseña detallada del servicio al cliente.

Animador en fiestas

Puedes escapar de tu día a día y convertirte en una princesa o un súper héroe para trabajar como animador de fiestas infantiles. Esta es una gran forma de ganar dinero y los trabajos suelen ser los fines de semana, y durante unas cuantas horas.

Cuidador de animales o paseador de perros

Gracias a la gran demanda de servicios como Paséame, o Wag!, los amantes de los animales pueden encontrar trabajos regulares para pasear perritos o cuidar mascotas. Los paseos pueden ser de solo 30 minutos, así que podrás encontrar tiempo para hacerlo incluso entre semana.

Repartidor de comida

Haz un poco de ejercicio mientras ganas dinero repartiendo comida a domicilio con aplicaciones como Postmates, Uber Eats o Rappi. Tú decides tus horarios y las zonas por las que te mueves.

Conductor de Uber

Trabaja las horas que tu decidas como conductor de Uber, de Beat o DiDi, y puedes hacerlo también entre semana. Tus ingresos dependerán del tiempo que le inviertas y los horarios que elijas para trabajar.

Guía de turistas

Los fines de semana son un gran momento para trabajar como guía de turistas, dando recorridos a los visitantes foráneos a tu ciudad.

Vendedor de segunda mano

Puedes ganar mucho dinero comprando cosas usadas y vendiéndolas nuevamente en Internet. Pueden ser desde objetos hasta ropa vintage que arregles y le des nueva vida para venderla por más de lo que pagaste. Lo interesante aquí será el tiempo que le inviertas a encontrar esos objetos.