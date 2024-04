Las Zonas Económicas Especiales (ZEE), como la que se pretende desarrollar en el megapuerto de Chancay, podrían no tener el éxito esperado si no se aplican exoneraciones de Impuesto a la Renta (IR) para atraer inversiones y si no son administradas por el sector privado, tal como hacen otros países que compiten con el Perú, advirtió la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Según la norma vigente, las ZEE cuentan con regulaciones tributarias y aduaneras especiales, que incluyen tasas nulas en el Impuesto General a las Ventas (IGV), el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) y el Impuesto a la Renta (IR), pero el Poder Ejecutivo analiza una propuesta para cambiar en estas condiciones.

Recientemente, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) adelantó a Gestión que se viene evaluando que a las Zonas Económicas Especiales (ZEE) ya no se les apliquen las exoneraciones en el Impuesto a la Renta (IR).

“No podemos generar una ZEE sin mirar lo que el mundo está haciendo. Y si el mundo está trayendo tecnología, inversiones, grandes capitales, transferencia tecnológica, con condiciones como exoneraciones del IR, no podemos pretender que en el Perú hagamos una ZEE aplicando un 20% de IR”, señaló Jesús Salazar Nishi, presidente de la SNI, ante la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República.

En otro punto de su exposición, el líder gremial insistió en la necesidad de crear una mesa ejecutiva presidida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para establecer un Plan Integral del hub Chancay-Callao que integre a todos los actores de la cadena logística, industrial, territorial con metas e indicadores de cumplimiento.

“Estamos viendo grandes iniciativas respecto al megapuerto de parte del Congreso y las municipalidades involucradas, pero muy dispersas, y consideramos necesaria una mesa para articular y que todos nos podamos alinear en planes de largo, mediano y corto plazo lo que debemos hacer para que el megapuerto sea aprovechado en su totalidad”, subrayó Salazar Nishi.

Hipoteca Industrial

Durante su presentación en el Congreso, Salazar Nishi destacó que Perú contará próximamente con 1,215 hectáreas disponibles para parques industriales. Mencionó que el Parque Industrial de Ancón tiene 715 hectáreas utilizables, mientras que el Parque Industrial de Chancay, incluido en el proyecto del megapuerto, ofrece alrededor de 500 hectáreas aprovechables.

Para que las industrias sean competitivas y aprovechen estos espacios, un factor crítico es el financiamiento de las compras de los lotes de los terrenos para los parques industriales.

“Existe financiamiento para los lotes de vivienda que pueden ser de hasta 25 años, dependiendo de la oferta del sector financiero. Sin embargo, para comprar no existe una herramienta financiera, y un banco solo le dará un crédito por hasta siete años a una empresa industrial para financiar el lote industrial y la construcción de las estructuras, lo cual es inviable”, refirió Salazar Nishi.

Por ello, propuso una “hipoteca industrial”, herramienta que permita financiar emprendimientos del sector manufactura.

El líder gremial remarcó la necesidad de promover un nuevo marco legal para el desarrollo de la industria en el ámbito nacional, especialmente en los sectores con potencial de crecimiento e internacionalización. “El Perú necesita una buena ley que incentive el desarrollo de la industria nacional, tal como ha ocurrido con la gran minería y la agroexportación”, remarcó.