El presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), Klaus Schwab, expuso durante su presentación en el CADE 2021 los retos que trae consigo la llamada cuarta revolución industrial, que es producto del avance tecnológico.

Al empezar su exposición, Schwab habló de la iniciativa “El Gran Reinicio”, desarrollada por el WEF con el fin de que se deje de pensar en términos de recuperación y de reconstrucción, para que se tome conciencia de que es momento de empezar de nuevo, lo que implica reflexionar sobre qué se puede hacer mejor en el futuro, qué debe ser cambiado, etc.

“Habrá más trabajos creados por la cuarta revolución industrial que los eliminados, pero el problema es que las habilidades que se requerirán son diferentes a la actuales. Los líderes tienen la tarea de preparar a sus equipos para los desafíos del mañana”, señaló, tras explicar que estas reflexiones forman parte de la mencionada iniciativa.

Asimismo, sugirió a las personas interesadas en conocer más sobre los empleos del futuro visitar el portal del WEF, que cuenta con mayor información al respecto.

Sin embargo, resaltó que algunas de las características de los nuevos perfiles buscados son la capacidad de aprendizaje permanente y la inteligencia emocional. “Si no creamos estas habilidades no seremos capaces de crear estos trabajos, y no tendremos una sociedad justa e inclusiva”, advirtió.

Por este motivo, destacó que la revolución más importante en los tiempos que corren será la del sistema educativo, pues el factor principal para adaptarse a los cambios será la capacidad de innovar y de ser creativo.

Por otro lado, reconoció que “el capitalismo no cumplió todas sus promesas”. Sin embargo, resaltó que “en el Perú ha hecho un trabajo fantástico, antes de ser afectado por el COVID, para reducir la pobreza en el país”.

No obstante, sostuvo que con los cambios que está viviendo el mundo la definición de capitalismo ya no debería ceñirse a lo financiero, sino que debe ampliarse para pasar a hablar de capital financiero, humano, social y natural. “Necesitamos un sistema métrico que permita a las empresas medir no solo capital financiero, sino también humano, social y natural (...), y añadir estas mediciones a nuestras memorias anuales”, añadió.

En esa línea, indicó que el Consejo Empresarial Internacional (CEI) del WEF ha creado un sistema de métricas que mide también la prosperidad, puede ser usado en cualquier parte del mundo y ofrece una oportunidad para medir y comparar compañías. El CEI reúne a más de cien importantes empresas del mundo, bajo el liderazgo del CEO del Bank of America, Brian Moynihan.

“Espero que ustedes (los peruanos) se conviertan en los primeros en adoptar este sistema que mide la prosperidad, que significa progreso económico pero también mide cuánto una empresa satisface a las personas y cuida el medioambiente”, expresó.