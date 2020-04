“Recién lo vamos a estudiar”, aseguró el presidente de la República, Martín Vizcarra, al ser consultado hasta en dos ocasiones sobre el impuesto solidario que planea aplicar a los que más ganan. La misma actitud tuvo la titular de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva.

“El Impuesto de solidaridad que también se refiere sobre la riqueza en una situación tan difícil en la que estamos, el valor que más requerimos para salir de esta crisis, es la solidaridad, pero hay que ver la fórmula y el mecanismo más adecuado y e so recién lo vamos a estudiar ya que para eso se requiere de una ley ”, refirió hoy el mandatario.

Lo dicho por Vizcarra difiere de lo anunciado el último viernes por el premier, Vicente Zeballos, que aseguró que se apunta a recaudar alrededor de S/ 300 millones mensuales con la implementación de un impuesto solidario aplicable a los ingresos.

Incluso Zeballos dijo que la iniciativa del Gobierno es para quienes tengan mayores ingresos y que la medida estaría vigente hasta diciembre de este año.

“ La idea central ya la tenemos concreta. Ahora viene la segunda fase que es la petición de facultades. En el sector público y en el sector privado hay ciudadanos que tienen ingresos importantes y esta afectación está dirigida a quienes más recursos tienen, obviamente no vamos afectar a quienes tienen menos recursos porque ahondaríamos sus limitaciones económicas”, aseguró Zeballos.

Pese a ello, Vizcarra dijo hoy que el bono universal de S/ 760 lo pueden dar a través de un decreto supremo, pero establecer un tributo a los que ganen una cantidad elevada mensualmente o a la riqueza de algunos grupos empresariales que han tenido por años, requiere de facultades delegadas.

Aquí también entra en contradicción con Zeballos que afirmó que no sería un impuesto a la riqueza, sino a los que más ganen.

“Todavía no se ha observado el tema. Aquí tenemos que ser solidarios, es un requisito para salvar esta situación. El Estado ha desembolsado más S/ 5,000 millones de forma solidaria así como los peruanos humilde están siendo afectados. Analicemos todas las alternativas”, añadió. Dijo que está dispuesto a aceptar planteamientos.

“No hay una propuesta concluyente terminada porque no tenemos competencia. Lo que vamos a pedir es la competencia para hacer el planteamiento. Todas las sugerencias son bienvenidas. Si no lo tenemos creo que poco hemos aprendido", acotó.