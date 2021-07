Después del golpe ocasionado en la economía nacional y familiar por la cuarentena rígida establecida en el 2020, con la reanudación de las actividades, también se empezaron a recuperar el desembolso de créditos hipotecarios de MiVivienda. Ya desde el Fondo Mi Vivienda (FMV) se mencionó que se ha batido récord. ¿En qué nivel se encuentra actualmente?

Créditos hipotecarios MiVivienda

El presidente del directorio del FMV, Pedro Sevilla, señaló a Gestión que -a la fecha- ya se alcanzó un avance de 60% en la meta de colocaciones del programa MiVivienda para este año . De hecho, se proyecta que al cierre del 2021 se otorguen 11,000 créditos MiVivienda, aunque, con la dinámica actual, se podría alcanzar unos 12,000. Es decir, el programa tiene espacio para colocar más de 5,000 crédito de vivienda social en la segunda mitad del año.

En la misma línea, el avance que se registra en el programa Techo Propio es del 85% hasta ahora, sobre su meta de colocaciones de 35,000 créditos (Adquisición de Vivienda Nueva y Construcción en Sitio Propio). En este caso, con el ritmo alcanzado, se podría llegar a 50,000 al término de este año.

¿Cómo se reparten estos créditos? Sevilla mencionó que Lima continúa representando -en número de créditos- el 49% del total. Sin embargo, Piura, Ica, La Libertad, Lambayeque, en ese orden, son regiones donde se puede impulsar aún más el desarrollo de programas de vivienda porque las empresas inmobiliarias están desarrollando vivienda y los bancos están dando los créditos.

En tanto, cuando se revisa los montos han habido cambios en el contexto actual. “Puedo decirte que el promedio ponderado de un crédito MiVivienda es ahora S/ 134,000; diría que ha bajado desde S/ 180,000. Esto va en línea con el propósito del FMV para los programas de MiVivienda y Techo Propio para atender a las familias más necesitadas”, subrayó.

-Financiamiento-

Hace unas semanas se conoció que con el dinamismo alcanzado en estos meses los recursos para otorgar el Bono del Buen Pagador (BBP) del programa MiVivienda alcanzarían solo hasta finales de agosto ; y que el FMV ya no tenía recursos para el Bono Familiar Habitacional (BFH) de Techo Propio (Construcción en Sitio Propio). Esto causó preocupación en el sector inmobiliario, quienes pidieron que el Gobierno saliente dé los recursos necesarios.

Sin embargo, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Solangel Fernández, indicó que no sería en esta gestión que se transfieran los recursos que necesita el FMV para sostener los bonos habitacionales en el segundo semestre, y más bien quedaría en manos del nuevo Gobierno.

Pedro Sevilla mencionó que en la transferencia de la gestión que hará el ministerio va a estar listo todos los recaudos para pedir el resto de presupuestos para terminar el año. “En el caso de Construcción en Sitio Propio (Techo Propio) ya se agotaron los recursos, pero como esto se hace por convocatoria, aguardaremos hasta que haya la transferencia. En el caso de Adquisición de Vivienda Nueva (Techo Propio), aún hay presupuesto. Y, sobre el BBP tenemos recursos para finales de agosto e incluso setiembre”, explicó.

Al ser consultado sobre la posibilidad que el FMV (que es una empresa estatal) le preste recursos al Estado -tal como se hizo en el 2016-, Sevilla descartó esa opción porque no se puede financiar el bono ya que este dinero no se devuelve (no es una inversión). “Intentamos hacer un crédito puente con el Banco de la Nación. Ellos decían que nos podían dar los recursos, pero necesitaba el aval del MEF”, agregó.

-Operador público de suelo-

La reciente aprobada Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS) plantea, entre otros, la creación de un operador público de suelo, que será asumido por el FMV. Si bien la Cámara de la Construcción (Capeco) resaltó los beneficios de esta ley, cuestionó que se dé una responsabilidad como esta al Fondo.

Sobre ello, Sevilla dijo que como la ley DUS se está haciendo desde cero, cualquier entidad que hubiera asumido la tarea del operador público de suelo, también empieza de cero. Si bien reconoció que será necesario incorporar expertos, dentro de las alternativas disponibles, el FMV era la mejor solución porque es una organización que tiene herramientas de una Sociedad Anónima, es una entidad pública, tiene experiencia manejando recursos, es un agente de cambio del sector inmobiliario, tiene sensibilidad sobre dónde está la demanda, la oferta y el valor del crédito.

“No somos un actor en la parte normativa, para eso es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), nosotros más bien como empresa tenemos ventaja. Aunque soy el primero en reconocer que habrá espacio para mejoras en el reglamento”, puntualizó.

-Los Datos-

Mora. La mora de los créditos hipotecarios desembolsados por MiVivienda ha pasado de 5.10% en junio del 2020 a 6.29% en junio 2021. Aún así -mencionó Sevilla- “la mora en créditos hipotecarios es la más baja de sectores a los que atiende el sistema financiero. Sin embargo en los segmentos de más bajos ingresos es natural que haya subido un poco en la emergencia sanitaria”.

Tasa de interés. El FMV ofrece una tasa de 7% a los bancos; y estos registran una tasa promedio es 8.48% (junio del 2021).