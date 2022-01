En el 2011, Chile se convirtió en el primer país de América Latina en instalar un grifo eléctrico dando paso así al uso de la electromovilidad. Le siguieron otros países como Brasil y Colombia que solo durante el 2020 registraron 19,745 y 6,200 unidades de vehículos electrificados (híbridos y eléctricos) vendidos, respectivamente. Perú cerró ese mismo año con 579 unidades comercializadas, en el 2021 con 1,455 pero este 2022 podría duplicar ese número.

Y es que hasta ahora, habían dos factores que frenaban el ingreso de vehículos electrificados al país. Por un lado, hasta el año pasado el Perú no contaba con enchufes de carga rápida para dichos autos. Ello generó que del total de autos electrificados que se vendieron en el 2022, 1,364 unidades fueron vehículos híbridos no enchufables (no necesitan de electrolineras), 58 híbridos enchufables y 33 puramente eléctricos, detalló Ellioth Tarazona, gerente técnico normativo de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Fuente: Asociación Automotríz del Perú (AAP) 2021.

Pero el segundo factor es el alto precio de un vehículo electrificado, los cuales pueden oscilar entre US$ 30,000 y US$ 40,000 -el 40% del costo del vehículo representa sus baterías-, una tarifa hasta 40% más alta si se le compara con un vehículo a diésel.

Sin embargo, Tarazona señaló que este 2022 el costo del vehículo podría iniciar una tendencia a la baja, explicado porque “muchas marcas y asociados van a comenzar con fuerza a importar vehículos eléctricos puros. Dentro de sus políticas internas, varias empresas automotrices se habían enfocado primero en el mercado brasilero y mexicano pero en una segunda etapa, que sería este año, tenían mapeado impulsar el ingreso de eléctricos e híbridos a Perú”.

Y en esa línea, la AAP proyecta duplicar la venta de vehículos electrificados este año, pasando de los 1,455 hasta los 3,000, con una meta de que al menos 100 de dichas unidades vendidas sean 100% eléctricas.

Tarazona también mencionó que de aplicarse varias medidas que han propuesto al Ejecutivo, el costo del vehículo eléctrico podría ser similar al del diésel antes del 2025. Entre las iniciativas enviadas, la AAP incluye reducir el Impuesto al Patrimonio Vehicular (IPV), el IGV a la importación, hasta establecer estacionamientos preferentes e incluso un puntaje adicional en los procesos de adquisición o alquiler de vehículos del Estado.

“Además, en la hoja de ruta se ha propuesto una reducción de entre 8% y 10% en el costo de la tarifa eléctrica entre la medianoche y 5:00 a.m., que es la franja de menor demanda, para incentivar en ese horario la carga de vehículos eléctricos para generar la oferta”, mencionó a Gestión.pe.

Ingreso de nuevas marcas

¿Tesla podría hacer una parada en el Perú? Tarazona mencionó que es posible pero depende de las políticas comerciales de cada marca. En ese sentido, anotó que con las propuestas presentadas por la AAP en el Plan Nacional de Electromovilidad, se busca impulsar el ingreso de la mayor cantidad de marcas que importen vehículos eléctricos al país.

En agosto del 2021, General Motors Perú anunció el inicio de pruebas para lanzar comercialmente vehículos eléctricos en el país (Gestión 25.08.2021)

Fuente:AAP

Buses eléctricos

El 1 de febrero próximo, comenzará a operar la flota de cuatro buses eléctricos importados por Civa para el transporte de trabajadores de la mina Miski Mayo en Piura, y se tiene proyectado que otros cuatro buses adicionales funcionen para julio. “En total, el contrato es por 12 buses que llegarán gradualmente. Estos vehículos son más sencillos respecto a su mantenimiento”, dijo Luis Ciccia, presidente del directorio de Civa.

Según adelantó, las compañías mineras Southern Perú, Chinalco y Antamina han mostrado interés en la flota eléctrica. “Están esperando hasta el 1 de febrero para ver cómo operarán los que hemos traído para Miski Mayo”, señaló.

Por su parte, Eduardo Herrera, gerente general de la generadora eléctrica Celepsa, dijo a Gestión.pe que también apostarán por migrar la flota de la compañía por vehículos 100% eléctricos. “Creo que es el primer gran paso para llegar a ser carbono neutral”.