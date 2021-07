La exportación de pisco sumó US$ 2 millones 116 mil en los primeros cinco meses del 2021, presentando un alza del 98% en comparación al mismo periodo del año pasado (US$ 1 millón 066 mil), reportó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

En opinión de la vicepresidenta del Comité de Pisco del gremio empresarial, Carmen Robatty de Moquillaza, esta tendencia creciente se debe a la recuperación progresiva de varios mercados, entre ellos, el más importante, EE.UU. que concentró el 61% de esta oferta. (N° 1 en el ranking de destinos).

“Si bien algunos países se comportan de manera positiva, es imprescindible capacitar a los actores de esta cadena a fin de fortalecer sus competencias y puedan despachar sin contratiempos. En esa línea, ADEX Educación Continua, desarrollará el Diplomado online en Gestión de Bodegas de Pisco para la Exportación en septiembre próximo”, comentó.

Proporcionará a los participantes (productores, comercializadores, promotores, distribuidores, empresarios y los licenciatarios oficiales de la marca sectorial ‘Pisco Spirit of Peru’ y la marca ‘Perú’) −siguió la vocera− conocimientos vinculados a la gestión comercial mundial, calidad e inocuidad, costos, negociaciones, contratos, trámites internacionales, así como gestión operativa y logística en una bodega pisquera.

La empresaria dijo también tener buenas expectativas respecto al Día Nacional del Pisco cuya celebración es el cuarto domingo de julio y las Fiestas Patrias.

Recordó que, en las dos últimas campañas (Día de la Madre y Día del Padre), los resultados fueron positivos pues los pisqueros usaron varias estrategias de comercialización con el propósito de llegar a un mayor número de personas.

-Mercados demandantes-

De acuerdo al Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, a mayo los envíos de pisco a EE.UU. sumaron US$ 1 millón 288 mil, logrando un incremento de 235% y concentrando el 61% del total.

Le siguió Países Bajos (US$ 200 mil 402), España (US$ 126 mil 962), Australia (US$ 80 mil 797) y Bélgica (US$ 69 mil 385). Completaron el top ten Reino Unido, Colombia, Francia, Taiwán y Canadá. De este grupo, los 5 primeros cerraron en azul.