Las tarifas de electricidad de los usuarios de Luz del Sur no se verán afectadas por la venta de ésta a la empresa China Three Gorges Corporation, pues tal operación no incide bajo forma alguna en la fijación de dichas tarifas, informó Osinergmin.

Como se recuerda, la semana pasada Sempra Energy -accionista principal de Luz del Sur- obtuvo todas las autorizaciones gubernamentales requeridas para la venta de sus acciones en Luz del Sur, Tecsur e Inland Energy, a la empresa China Yangtze Power International Co. Limited.

El regulador explicó que el cálculo de las tarifas de electricidad se realiza de acuerdo a criterios técnicos que consideran los precios de generar electricidad obtenidos de los procesos de licitación realizados entre empresas de distribución y generación eléctrica, cuyos resultados son de conocimiento público, más los precios de la transmisión y distribución eléctrica, que resultan de los procesos de fijación de tarifas que son de su competencia.

El organismo regulador señaló que, tal como lo ha aprobado Indecopi, Luz del Sur no podrá comprar a sus empresas vinculadas la energía eléctrica destinada a sus usuarios, sino deberá convocar a una previa licitación pública, la cual deberá estar sujeta a la supervisión del propio organismo.

Ante ello dice que mantendrá vigilante para que las relaciones comerciales entre las empresas del nuevo grupo económico al que pertenece Luz del Sur se realicen con transparencia y de acuerdo a la normativa, de modo tal que se obtengan tarifas de electricidad competitivas, en beneficio de los usuarios.