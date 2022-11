Los envíos de frutas congeladas peruanas al mundo sumaron alrededor de US$ 261.4 millones entre enero y septiembre de este año (alza de 19%) y tuvieron a EE.UU. y Canadá como sus principales mercados, informó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (Adex).

Ambos representaron el 46% del total, con US$ 88.1 millones y US$ 31.2 millones, experimentando variaciones positivas de 14% y 36%, respectivamente.

Les siguieron Países Bajos (US$ 21.9 millones), Bélgica (US$ 17.01 millones) y Corea del Sur (US$ 16.4 millones).

Completaron el top ten Reino Unido, Chile, Japón, Polonia y Alemania.

De este grupo, Reino Unido logró el mayor incremento (66%).

Asimismo, Alemania redujo sus pedidos en -13% y Polonia en -3%.

-Lo que más se vende-

La fruta congelada más exportada fue el mango con US$ 135.4 millones, una evolución de 22% y una representación del 52% del total.

En el segundo puesto resaltó la palta (US$ 63.3 millones) con un ascenso de 4% y una concentración de 24%.

Los que completaron los 10 primeros lugares fueron la fresa (US$ 27.6 millones), arándano (US$ 23.3 millones), maracuyá (US$ 5.2 millones), chirimoya, lúcuma, granada, papaya y uva.

-2021-

De acuerdo a la nota de Inteligencia Comercial ‘Panorama Internacional y Nacional del Mercado de Fruta Congelada’ del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX, en el 2021 los despachos de frutas congeladas ascendieron a US$ 317.9 millones, lo que significó un crecimiento de 20.1%. Su partida principal fue el mango (US$ 131.2 millones).

El segundo lugar lo ocupó la palta con US$ 78.1 millones, seguido de la fresa (US$ 62 millones). Completaron el top five los arándanos (US$ 34.5 millones) y la maracuyá (US$ 5 millones).

América del Norte fue el continente líder al demandar esta oferta por US$ 153 millones 100 mil, con una participación del 48.2% del total; seguido de Europa (33.2%), Asia (11.2%) y otros.

Asimismo, EE.UU. y Canadá se convirtieron en los destinos más importantes en el despacho de fruta peruana en su presentación congelada a nivel internacional.

El año pasado el mercado mundial de fruta sin cocer, cocida o congelada sumó US$ 7 mil 401 millones 800 mil, registrando una evolución de 24.4% respecto al 2020. EE.UU. fue el principal comprador global con el 19.3% del total (US$ 1,429 millones 100 mil), seguido de Alemania (US$ 808 millones 900 mil) y China (US$ 658 millones 100 mil).

El año pasado la región Lima concentró el 29.7% de los envíos totales de fruta congelada al mundo, seguida de La Libertad y Piura.