Las utilidades de las empresas con inversión extranjera en el Perú crecieron más de 22% tras sumar US$ 16,982 millones en 2024, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Aunque este incremento de las utilidades generó un déficit -por una mayor salida de ganancias al exterior-, el BCR también destacó un aumento en los ingresos por activos externos, tanto del sector público como del privado.

Este crecimiento de las ganancias de empresas con participación extranjera, que contribuyó al aumento del déficit de ingreso primario alcanzando los US$ 17,304 millones, estuvo impulsado principalmente por los sectores minero, financiero e industrial.

El sector minero fue el que más aportó a este crecimiento, con un aumento de utilidades de US$ 1,576 millones, por mejores precios del cobre y el oro, que favorecieron a las empresas dedicadas a su explotación.

En cuanto al sector servicios, principalmente el financiero, se alcanzó un incremento de US$ 963 millones en sus ganancias, impulsado por mayores ingresos en la banca y una reducción en las provisiones.

Respecto a la industria, las utilidades ascendieron a US$ 1,720 millones en 2024, con un mejor desempeño del sector pesquero tras las restricciones del año anterior.

¿Cómo les fue en los últimos meses del año?

En el cuarto trimestre de 2024, las utilidades de estas empresas ascendieron a US$ 4,208 millones , un crecimiento de 35% (US$ 1,086 millones) frente al mismo periodo de 2023.

La tendencia de esos meses fue similar a la anual: los sectores con mayor crecimiento fueron servicios (US$ 469 millones más), minería (US$ 306 millones más) e industria (US$ 159 millones más).

En minería, el aumento se explicó por la recuperación de los precios del cobre, zinc y oro, así como por mayores embarques de oro. En tanto, en el sector financiero, el repunte de las ganancias está relacionado a mayores ingresos y menores provisiones bancarias.

