La producción de café en el Perú en los 12 meses que terminaron en marzo habría caído a 4.45 millones de sacos desde 4.55 millones un año antes, dijo el Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura (USDA) en un informe publicado esta semana en su sitio web.

Con la caída de los precios y los bajos rendimientos, “los productores de café peruanos se enfrentan a una crisis económica que está dando como resultado una superficie menos cosechada”.

Los precios están por debajo de los costos de producción y “los cafetaleros están abandonando sus campos”, señaló el Servicio Agrícola Exterior o FAS.

“En la campaña agrícola 2020, los agricultores peruanos recibieron un promedio de US$ 1.53 por kilogramo, mientras que los costos de producción fueron de alrededor de US$ 2.2 por kilogramo”, agregó.

Los futuros del café arábica en Nueva York cayeron un 18% este año. Perú produce casi exclusivamente café arábica, del cual más del 70% es de la variedad Typica seguido de Caturra (20%) y otras variedades (10%).

Cerca del 75% del cultivo de café peruano se produce entre 1,000 y 1,800 metros sobre el nivel del mar. La mayoría del café se cultiva a la sombra y la densidad de plantas en las fincas promedia 2,000 plantas por hectárea. El café en Perú sigue siendo en gran medida seleccionado a mano y secado al sol.

Exportaciones

El FAS también prevé que las exportaciones disminuyan a 4,265 millones de sacos desde 4,357 millones en el periodo anterior.

“Las exportaciones peruanas de café en la campaña 2020/21 se pronostican en 4.27 millones de sacos, un 2% menos que el año anterior. Las exportaciones totales del año calendario (CY) 2019 del Perú fueron de 3.9 millones de sacos”, indicó la fuente.

Estados Unidos fue el principal mercado para el café peruano, representando el 25% de los envíos totales. Alemania y Bélgica también fueron importantes mercados de exportación con el 22% y 9% de las exportaciones, respectivamente.

Los precios de exportación del café peruano en CY 2019 promediaron US$ 2,734 por tonelada métrica (TM), un aumento del 4.5% en comparación con el 2018. Sin embargo, los precios a largo plazo enfrentan una tendencia descendente, el precio promedio de exportación en CY 2016 fue de US$ 3,161 por TM y US$ 4,031 por TM en el 2014. Una saco pesa 60 kilogramos o 132 libras.