La lucha contra el lavado de activos requiere la ayuda de todos. Así, una de las medidas tomadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha sido la incorporación de un canal digital para que el público pueda informar anónimamente posibles hechos de blanqueo de dinero y/o financiamiento del terrorismo.

“En la SBS, ahora hemos implementado un canal de denuncias y un tribunal de ética”, señaló Sergio Espinosa, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entidad adscrita a la SBS. “La UIF ha construido casos sobre la base de información completamente anónima o entregada por personas con la condición de no aparecer en las investigaciones”, reveló Espinosa en el Foro Internacional de Prevención de Lavado de Activos organizado por Asomif Perú.

Los casos de corrupción ahora lideran las investigaciones de lavado de dinero de la UIF. Así, entre junio del 2018 y mayo del 2019, la UIF emitió 26 Informes de Inteligencia Financiera que provienen de presunta corrupción de funcionarios y enriquecimiento ilícito. Espinosa comentó a Gestión sobre este y otros puntos.

¿Qué explica el mayor número de Informes de Inteligencia Financiera (IIF) de la UIF vinculados a corrupción en los últimos 12 meses?

Siempre hay un componente cíclico, pero el hecho de que desde hace buen tiempo atravesamos una coyuntura en la que hay muchos casos vinculados a corrupción, algunos de ellos muy grandes y que además han sido transversales en número de empresas y personas involucradas, ha generado mayor conciencia entre los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado a revisar la información sobre funcionarios públicos y compañías que contratan con el Estado.

Entonces, ¿ha habido un efecto positivo?

Sí, ha tenido un efecto positivo en el número de reportes de operaciones sospechosas que han llegado a la UIF y, por tanto, en el número de informes que nosotros emitimos.

¿Van a seguir saliendo IIF ligados a la corrupción?

Sí, el tema anticorrupción es muy importante y no creo que en el futuro vaya a disminuir el número de estos casos. Lo que probablemente ocurra es que no tengamos casos tan mediáticos, tan televisivos, pero van a seguir saliendo los informes (IIF) ligados a la corrupción.

¿Por qué?

Porque el efecto derivado de esta situación por la que ha pasado el país y la región es la generación de conciencia a nivel de los operadores que envían reportes de operaciones sospechosas, a nivel de la UIF, a nivel de la Fiscalía y también a nivel del ciudadano común y corriente. Es como un antes y un después respecto de cuál va a ser la importancia de los temas anticorrupción en la UIF y en los informes que hacemos.

¿Las entidades financieras pueden decidir no otorgar un producto a personas o empresas con riesgo de estar relacionadas al lavado de dinero?

Es un tema complicado, que además no es solo peruano sino global, y que tiene su origen en normas internacionales en materia de combate del lavado. El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) les pide a los sujetos obligados, especialmente a las entidades financieras, que conozcan los riesgos de sus clientes, pero a veces el banco puede decir “a mí, conocer el riesgo de este cliente me sale demasiado caro, entonces mejor no lo tengo como cliente”.

¿Y también el banco puede cancelar el producto a un cliente por riesgo de lavado?

Hay un pronunciamiento de Indecopi al respecto. Un banco no puede desvincular a un cliente sin una expresión de razón; entonces no le puede decir que a partir de la próxima semana su cuenta queda cerrada, tiene que darle una explicación. La propia SBS señala que tiene que haber un análisis de riesgo del cliente que establezca cuál es la razón para que no lo siga siendo.

¿Han evaluado si los bancos locales actuaron adecuadamente en casos como Lava Jato?

Sí se ha evaluado. Ahí hay dos temas a tener en cuenta. Número uno, es que en el caso Lava Jato, o parecidos, el mayor volumen de los movimientos económicos no se dio en el Perú sino en el exterior. La forma como las empresas investigadas construyeron sus sistemas de pagos incluyeron la creación de bancos o la vinculación con otras entidades financieras fuera del Perú.

¿Cuál es el otro aspecto a considerar?

Respecto de las operaciones que se dieron en el Perú, hemos hecho y seguimos haciendo un análisis de si las empresas financieras estuvieron a la altura de lo que se esperaba que hicieran; es un examen que siempre tiene sus riesgos. Cuando ya explotaron los casos de lavado y ya se sabe quiénes son las personas involucradas, es muy fácil decir “fue cliente tuyo hace cinco años y no lo habías reportado”. Pero no es así, es mucho más complicado; puede ser un cliente que tiene una fachada de negocios legal.

