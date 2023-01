Así se estableció la fecha en la que cesaría de transmitirse la televisión analógica para dar paso a la televisión digital. Por entonces se fijó para fines del 2020 -en Lima y Callao- como el plazo máximo para el fin de las transmisiones analógicas y -para las demás regiones- para fines del 2024.

¿Qué pasó? Han pasado 12 años desde la publicación del plan de maestro para la implementación de la TDT y -hasta el momento- el llamado “ apagón analógico ” no se ha concretado.

Por el contrario, se ha ido posponiendo el plazo máximo para el fin de las transmisiones analógicas. Inicialmente esta se aplazó -en caso de Lima y Callao- para fines del 2022 mientras que para el resto de regiones hasta fines del 2028, según territorio.

Ahora -en víspera de Navidad- el MTC publicó un decreto supremo que nuevamente aplaza el “apagón” de la señala analógica para dar pase a la tv digital: la nueva fecha para el cese de transmisiones analógicas en Lima y Callao (territorio 1) será a fines del 2024 y en el caso de resto regiones (del territorio 2 al 5) no se establece fecha cierta para el “apagón” solo se indica que está será establecido mediante resolución ministerial.

La que se hará “tomando en cuenta, como mínimo, el conocimiento de la población sobre la TDT, así como la cantidad de estaciones de radiodifusión que operan con dicha tecnología (digital)” refiere el DS N° 020-2022-MTC.

¿A qué debe esta decisión? Según refiere el MTC en los considerandos del DS -que pasó inadvertido- en el caso de Lima y Callao se tomó en cuenta para aplazar el “apagón” que, si bien existen señales de estaciones de televisión que operan con tecnología digital, hay un bajo conocimiento sobre dicha tecnología.

A lo que se suma que el 30.2% de la población sería afectada en tanto sus televisores analógicos dejarán de recibir señales de televisión al acercarse los plazos para el “apagón” mientras que en el territorio 2, cerca de 70 estaciones de televisión dejarían de operar de manera definitiva de darse el “apagón”.

A lo que se añade, en el caso del territorio 2 al 5, existen pocas estaciones que operan con tecnología digital y, además, del bajo conocimiento sobre la TDT.

Para el exdirector general de Políticas y Regulación de Comunicaciones del MTC, José Aguilar, una de las razones para continuar prorrogando el “apagón” analógico es a pedido de las propias empresas radiodifusoras debido a -que si bien hay emisoras que ya operan con señal digital- aun persiste el desconocimiento sobre la TDT.

“ Después del 2019 no han habido mayores campañas de difusión para que sepa que es el TDT y sus beneficios . Un detalle que hay que tomar en consideración es que más del 90% de televisión que se importa al país tiene incorporado la tecnología para la señal digital y solo un pequeño porcentaje no lo tiene, incluso se dispuso que aquellos aparatos que no lo tengan tenían que tener sticker de identificación”, comentó.

Para el experto, otro punto que también ha pesado es que si bien en Lima se ha avanzado con la implementación de la señal digital, aún se denota que en algunos casas que esta señal sale distorsionada (en las pantallas de tv) porqué falta más estaciones (o repetidoras).

De acuerdo a la información del MTC, a diciembre de 2022, en 19 localidades existen 109 estaciones que iniciaron transmisiones en TDT, de las cuales 88 corresponden a la modalidad de transmisión simultánea, 19 estaciones a la modalidad de transición directa y 2 estaciones cuentan con autorización para la prestación de servicio de radiodifusión por televisión con tecnología digital.

Hasta el 2020 solo 13 estaciones emitían únicamente en señal digital, luego del cual -tras dos años de covid- se sumó cuatro estaciones TDT más y para el 2022 se agregó 2 más. Totalizando 19. “Hay una tarea pendiente de parte de las empresas radiodifusoras de emprender las acciones e inversiones necesarias para que la señal (digital) llegue a una mayor cantidad de hogares”, acotó el exdirector del MTC.

Mientras que para Gonzalo Ruiz, expresidente del Osiptel, lo más preocupante de la decisión del MTC es que se establece un plazo indefinido (ya que no hay fecha cierta) para el “ apagón ” analógico para el resto del país (Lima y Callao tienen plazo establecido).

“Mucho de las metas de trazados en el plan maestro para la implementación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) de hace 12 años no se han cumplido. Una de las principales tiene que ver con las inversiones que tenían que hacer las empresas para el cambio de tecnología, las que no se han dado, y la segunda que las familias tengan tv con capacidad de transmitir la señal digital. Este último se ha avanzado de manera lenta ya que el 70% de los hogares declaran que reciben canal digital. Ello se debe a que los equipos que se importan tiene el estándar para la tv digital”.

Ruiz recuerda que -hasta hace algunos años- se estableció incentivos para, justamente, promover las inversiones de las emisoras a nivel nacional como la reducción de canon por uso de espectro, la que se quitó. “El gran problema es que se usan bandas que se pueden usar para tecnología móvil, como la 4G. La idea del apagón es que se retorne al Estado el uso de estas bandas de 700 Mhz para que sea usado para el 4G. Por eso era la urgencia de la migración para hacer más eficiente el uso del espectro” .