El turismo en Nazca, en la región Ica, se sustenta principalmente de las visitas a las Líneas de Nazca. Antes de la pandemia, podían llegar casi 100,000 visitantes al año -entre nacionales y extranjeros- para conocer los famosos geoglifos precolombinos. A inicios del 2022, el número de turistas alcanzaba apenas al 15% del nivel prepandemia, pero en las últimas semanas esa cifra se redujo aún más.

La trágica caída de una avioneta de la empresa Aero Servicios Santos que dejó siete personas fallecidas, entre ellos, una pareja de turistas chilenos y tres holandeses, tuvo un impacto inmediato en el sector turismo de la región.

Viajeros provenientes principalmente de Latinoamérica -entre México, Colombia y Chile- han suspendido la compra de pasajes para dicho servicio turístico y otros que ya habían adquirido simplemente cancelaron.

“Si teníamos un avance en la reactivación turística del 15% ahora estamos en 10%”, dijo Gianela Mayorga, gerente general de la agencia de viajes Buganvilla Tours de Ica y representante de operadores turísticos en Nazca.

La última vez que un accidente similar ocurrió fue en el 2010. La empresa responsable en esa ocasión fue Air Nazca -que hoy ya no opera-, y dejó el saldo de cuatro turistas británicos fallecidos. Según Mayorga, tras ese hecho, inmediatamente los operadores turísticos del Asia dejaron de ofrecer los sobrevuelos a las Líneas de Nazca y no usaron el servicio por muchos años. Similar decisión tomaron aquellos viajeros que llegaban a Ica en cruceros.

“A las agencias nos interesa principalmente promover el turismo receptivo pero tras este accidente, donde además los fallecidos han sido visitantes extranjeros, nos pone en una situación difícil. Sabemos que las empresas que prestan el servicio (avionetas) cuentan con autorización pero lo que estaría fallando son las adecuadas revisiones técnicas”, manifestó Mayorga.

Justamente, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República ha pedido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) un informe sobre el estado de las avionetas que sobrevuelan la zona turística. Gestión.pe solicitó información a la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación de dicha entidad, pero evitaron pronunciarse pues indican que las investigaciones continuaban.

De acuerdo a datos oficiales, entre enero y noviembre del 2021, unas 19,463 personas utilizaron el transporte aéreo especial de pasajeros para sobrevolar las Líneas de Nazca. Asimismo, el reporte indica que son cinco las empresas que concentran el 81.7% del mercado: Aero Nasca (39.14%), Aéreo Servicios Santos (31.14%), Móvil Air, Aerodiana SAC (9.96%) y Air Majoro (1.48%).

Fuente: MTC

Mayorga ha cuestionado que algunas empresas ofrezcan pasajes a precios muy bajos, pues podría ser un indicador de que no estarían cumpliendo con todos los requisitos para otorgar un buen servicio al turista. “Desde Pisco el sobrevuelo a Nazca es de US$ 250, y si sale desde Nazca el pasaje es de US$ 80 pero algunos estarían bajándolo hasta US$ 50 y eso no estaría cubriendo el costo operativo”, señaló.

De acuerdo a datos que compartió la empresaria, el 40% de los ingresos de los operadores turísticos provienen de la visita a los famosos geoglifos. Asimismo, quienes realizan el sobrevuelo son en su mayoría extranjeros.

Cruceros recién en el 2023

Hasta el 2019, Ica recibía un mínimo de 26 cruceros al año de los cuales al menos ocho podían traer hasta 1,500 viajeros y el resto, entre 500 y 600.

La mayoría llegaba desde Estados Unidos, pero también desde Centroamérica y algunos desde la Patagonia.

Pero a dos años de la pandemia, los protocolos para permitir el ingreso de turistas aún no se han establecidos y no hay ningún avance al respecto. Con la temporada próxima a terminar -la llegada de cruceros a Ica ocurría entre enero y abril- las agencias de turismo esperan que pueda reactivarse este segmento para el 2023.