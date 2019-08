El impacto económico de las protestas en contra del proyecto minero Tía María ya se siente en Arequipa a través del sector Turismo. Walter Bustamante, presidente de la Cámara de Turismo de Arequipa, conversó con Gestión.pe e indicó que las pérdidas del sector ascienden a unos S/ 600,000 diarios.

Bustamante señaló que el bloqueo de carreteras y el conflicto generado por el proyecto minero Tía María ha generado una menor afluencia de turistas y varias cancelaciones de reservas ante la imposibilidad del ingreso. Señaló que usualmente ingresan hasta 2,000 turistas diarios a Arequipa -entre nacionales e internacionales-. Sin embargo, actualmente solo ingresan unos 500 diarios.

“Cuando bloquean las carreteras, toda la economía se perjudica. Inclusive como los agricultores de colca, que producen maíz, o los pastores de Alpaca también son impactados negativamente por una paralización de este tipo. Se calcula que el sector Turismo pierde unos S/ 600 mil diarios pero el impacto en la economía arequipeña se duplica”, dijo Bustamante a Gestión.pe.

El aniversario de Arequipa es el próximo 15 de agosto y, como cada año, este mes es el de mayor afluencia turística debido a las celebraciones. Bustamante señaló que si mensualmente ingresan 12,000 turistas a la ciudad Blanca, se proyectaba el ingreso de 20,000 visitantes para este mes de aniversario.

"Esos 20,000 turistas por día dejan cada uno, por lo menos, US$ 100 por día. El promedio de estadía está entre 2.5 y 3 días por turista. Son US$ 6 millones que se ponen en riesgo. Pero no solo eso, por ser una zona que puede considerarse conflictiva, se afectan los siguientes meses y los siguientes años. Las pérdidas son constantes", dijo Bustamante.

Explicó que usualmente la temporada alta del Turismo en Arequipa inicia en Fiestas Patrias llegando a su pico máximo en quincena de agosto y manteniendo un buen nivel hasta fines de noviembre. “No son unas Fiestas Patrias normales. Hay poca gente y esto debería estar reventando porque la temporada alta ya empezó”, dijo.

Se ha anunciado un nuevo paro indefinido en el Valle del Tambo para el próximo 5 de agosto, con lo cual podrían haber nuevos bloqueos de carretera. Por ello, Bustamante instó al Ejecutivo a solucionar el conflicto social de una manera pacífica y humana para evitar una desaceleración económica en la región.

"El sector turismo tiene un impacto tremendo en el sistema económico. Arequipa vive del Turismo. La parte industrial tiene poca producción. Las fábricas ya no están aquí. Cerro Verde da un poco de trabajo, pero el Turismo si es masivo. Tenemos esperanza de que esto se resuelva a favor del bienestar de toda la población", señaló.

Además, Bustamante señaló que el bloqueo de carreteras también perjudica a quienes viajan a Cusco y Puno, además como impide la llegada de turistas chilenos que ingresan por Tacna. “Estoy viendo un panorama negro pero podría resolverse con decisión política”.