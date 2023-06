¿Qué se dijo en esa reunión? Julio Pérez, presidente de Adex, señaló a Gestión que el enfoque principal de la Sunat fue sobre un cambio de enfoque por parte de la entidad, la cual intentaría dejar de tratar al contribuyente como “un culpable que tiene que pagar multas”.

“La Sunat viene trabajando un sistema para que ellos puedan enviar con antelación a los contribuyentes cuántos impuestos tienen que pagar. Esto con la intención de que las personas no esperen a presentar sus declaraciones para que les digan que están incorrectas. Esto se da en un intento de cambiar la orientación de la entidad”, recalca Pérez.

El presidente de Adex indica que la intención de la Sunat es buena, aunque no siempre lo propuesto al final sucede. “Esto valdrá si se hace realidad. Nosotros estamos extendiendo la mano para que sea posible”, indicó.

Programa de cumplimiento colaborativo

Pérez indicó que la Sunat puso un especial énfasis en el cumplimiento colaborativo de las obligaciones tributarias.

“Se habló de un nuevo programa de cumplimiento colaborativo mediante el cual las empresas, por voluntad propia, se podrán acercar a la Sunat y brindar toda su información relevante a la autoridad, para que esta tenga una buena base de datos establecida con respecto al contribuyente y no haga fiscalizaciones cada cierto tiempo a la empresa”, señala Pérez.

El presidente de Adex indica que, según la Sunat, si uno se inscribe a este programa, las empresas estarán “mapeadas” de manera previa, por lo que habría menos conflictos con la entidad, ayudando a la predictibilidad y transparencia.

“Indicaron que quien realizará la fiscalización de una empresa no será el que decida si hay un problema en la misma o no. Esto ayuda mucho, pues no habrá problemas de que un inspector sea juez y parte”, señala Pérez, quien indica, nuevamente, que, pese a que lo dicho por la Sunat es altamente positivo, faltaría ver cómo se implementa.

Temas a tratar a futuro

La Sunat se habría comprometido con reunirse con los gremios cada tres meses para discutir temas que ellos consideraban importantes para el manejo de sus negocios.

“En esta sesión votamos para que el próximo tema a verse sea el de las facilidades para dar de baja a equipos que están en desuso”, indicó el presidente de Adex.

Gestión intentó comunicarse con la Sunat con respecto a lo discutido en el Comité Tributario. Sin embargo, a la fecha, la entidad no ha emitido respuesta al respecto.

