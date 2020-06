El país se prepara para ingresar a la Fase 3 (mes de julio) de la reactivación económica, y entre los sectores que formarían parte de este reinicio son los del transporte interprovincial, de acuerdo a las últimas declaraciones del titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Carlos Lozada.

Sin embargo, existe una disyuntiva respecto al inicio de las actividades, pues están condicionadas a la capacidad de operación.

En diálogo con Gestión.pe, el presidente de la Asociación de Propietarios de Ómnibus Interprovinciales (Apoip), José Navarrete, explica que el protocolo sanitario para el reinicio de actividades está en manos del MTC y esta definirá si se opera a un 50% de capacidad o al 100%.

El problema radica en que si no se opera al 100% se requerirá una subvención directa, pedido que es de conocimiento del sector transporte.

“Si el protocolo se aprueba con una ocupación del 100% del vehículo entonces no necesitamos subvención. Pero si se aprueba con una aprobación del 50% del vehículo, ahí sí se requiere subvención por cuanto trabajar con 50% de ocupación sería trabajar a pérdida, entonces nadie podría trabajar a pérdida. Todo es depende de cómo se apruebe el protocolo”, dijo.

Navarrete indicó que se ha propuesto al MTC que los buses puedan trabajar a 100% de capacidad, estableciendo medidas para evitar el contagio del COVID- 19.

De este modo, dijo que se propuso colocar micas acrílicas o cortinas entre los asientos, similar a la propuesta presentada por el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, para el transporte urbano en la capital.

560 empresas listas

Navarrete precisó que son unas 560 empresas de transporte interprovincial a nivel nacional que tienen autorización para operar a nivel nacional y las que ya están listas para reanudar actividades. Según dijo, éstas ya tienen una idea respecto a la desinfección de buses, limpieza de los mismos y el sistema de trabajo en los terminales de buses.

“Todo eso ya lo tenemos establecidos, instalado en todas las empresas, es solamente que con una semana de anticipación se sepa que se va a iniciar actividades para ya dar los últimos toques y empezar a trabajar apenas se defina por el Gobierno la fecha de inicio de actividades”, dijo.

Indicó que no será un reinicio gradual, si no, que cada empresa definirá con cuánta flota volverá a operar, y ello se establecerá en base de la demanda de pasajeros. Y es que Navarrete reconoció que aun cuando se levante la cuarentena (el 30 de junio) no toda la población estará dispuesta a viajar.

Detalló que el protocolo para reiniciar actividades una vez aprobado por el MTC –definiendo la capacidad de operación de los buses- será enviado al Ministerio de Salud (Minsa) para su respectiva aprobación.

Mencionó que en la víspera se llevó a cabo una reunión para afinar los detalles para afinar dicho protocolo, pero el Minsa será quien tome la última palabra.