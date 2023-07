Cuatro ministerios junto a los gremios empresariales garantizaron que las actividades económicas en el país se realizarán con normalidad por Fiestas Patrias, ello considerando una nueva manifestación denominada tercera Toma de Lima, convocada para el próximo miércoles 19 de julio a nivel nacional contra el gobierno de Dina Boluarte.

Al respecto, el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Juan Carlos Mathews, indicó que las acciones para impulsar el sector turismo y comercio exterior, tanto a nivel de llegada de nuevos turistas internacionales como nuevos Tratados de Libre Comercio (TLC) - pierden sentido si no se brinda un mensaje de unidad y tranquilidad del país hacia el exterior.

“Una actividad que siempre nos preocupa es el turismo por 28 de julio. Ahora estamos haciendo un esfuerzo privado con 300 operadores para desarrollar paquetes turísticos y descuentos en restaurantes, para pensar en esa semana larga de superar el 1.4 millón visitantes con un movimiento económico de US$ 178 millones”, dijo el ministro en conferencia de prensa.

Al respecto, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE), Fernando Varela, señaló que en la víspera se encontró en la región de Puno, en donde la población solo pidió tranquilidad para seguir trabajando.

“El pueblo de Puno quiere tranquilidad, quiere trabajar y estamos seguros que eso también quieren los trabajadores y empresas en todas las regiones para poder producir, para que la economía se reactive”, apuntó Valera, al recordar que este jueves 13 se reinstalará el Consejo Nacional del Trabajo (CNT).

En ese mismo sentido, el titular del Ministerio de la Producción (Produce), Raúl Pérez - Reyes, señaló que tanto el sector industrial como pesquero (industrial y artesanal) han mostrado su interés por seguir trabajando en paz, contribuyendo a la prosperidad de sus empresas y generación de empleos.

“Esperamos que quienes deseen expresar alguna manifestación en discordia contra el Gobierno lo realicen de forma respetuosa, no solo por la infraestructura, sino, por derecho de los 33 millones de peruanos que tenemos que trabajar en paz y que no se nos impidan asistir a nuestros centros de labores”, dijo.

A su turno, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Romero, indicó que la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra lista y preparada ante cualquier evento adverso que se pueda desarrollar ante una convocatoria de manifestación.

Restaurantes y turismo

Desde el sector privado, la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Rosa Bueno, indicó que hoy se pueden enfrentar las diferencias con el Gobierno, pero actualmente se atraviesa por condiciones complicadas como la llegada del Fenómeno de El Niño, plagas y otras enfermedades. En ese sentido, dijo que las empresas asociadas al gremio trabajarán con normalidad el 19 de julio.

A su turno, el representante de la Unión de Gremios, José Luis Silva Martinot, recordó que de cerca de 200,000 restaurantes en el país, la pandemia del COVID-19 generó la quiebra de unas 100,000. Sin embargo, precisó que ello no se generó por la emergencia sanitaria directamente, sino, por la decisión de mantenerlas cerradas. Así, dijo que los restaurantes que sobrevivieron esperaron una recuperación, pero tampoco se dio en su totalidad por las manifestaciones del año pasado e inicios del 2023.

“Hubo regiones que estuvieron cerradas por más de dos meses, a donde no llegaron alimentos y si no llegan alimentos los restaurantes no tienen con qué cocinar. No había gas para poder cocinar y algunos restaurantes cambiaron el gas por la leña, pero eso no es sostenible en el tiempo”, dijo.

Respecto al turismo, el director de Comex, Juan Stoessel, indicó que el Perú es casi el único país de la región que no ha podido acercarse a los niveles prepandemia, donde se registró la llegada de 4.4 millones de turistas extranjeros y este año -si todo marcha bien- se espera llega a 2.2 millones.

“El Perú es maravilloso, pero si seguimos sin solucionar nuestros problemas de seguridad nos van a borrar del mapa y se va a convertir este país en un país no turístico. Así de grave es la situación, al margen de la situación que están las empresas turísticas, como hoteles y agencias de viajes”, dijo.

En esa misma línea, el presidente de Canatur, José Koechlin, señaló que el sector turismo fue la segunda fuente de divisas durante 14 años y puede volver a hacerlo.

Pobreza, mypes y sector exportador

A su turno, el presidente de la Sociedad de Industrias (SNI), Jesús Salazar, indicó que las anteriores manifestaciones ya pasaron la factura al país, pues en los primeros meses ha restado más de un punto al Producto Bruto Interno (PBI). Ello se traduce, precisó, en no llegar a los objetivos que necesita el Perú para -por ejemplo- reducir la pobreza.

En representación de las microempresas, Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación Pyme Perú, indicó que en el sector existe una alta tasa de informalidad (79%) y que la tranquilidad en el país llevará a que dicho indicador no se siga elevando.

Desde el sector exportador, el presidente de Adex, Julio Pérez, recordó que en el 2022 las exportaciones cerraron con un crecimiento importante, pero se pudo exportar un mayor volumen el cual no se realizó por las protestas realizadas el año pasado y que ahora buscan repetirse.

“Eso no lo podemos repetir, la gran mayoría de peruanos quiere trabajar. (...) Nos estamos jugando la imagen del Perú, muchos gremios hemos hecho grandes esfuerzos por realzar la imagen del Perú viajando al extranjero, hablando de que el Perú es seguro y que vuelvan con más inversiones y más turistas”, apuntó.

