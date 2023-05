Los Tratados de Libre Comercio (TLC) han generado muchos beneficios a nuestro país, ya que ha permitido una política comercial sin barreras y de apertura e integración al mundo.

Actualmente, los acuerdos comerciales firmados por China, EE. UU y la Unión Europea son los más representativos.

Sin embargo, entre los 22 países con los cuales tenemos acuerdos, existen algunos con poca o nula difusión. Uno de ellos es el TLC con Panamá, que el último 1 de mayo cumplió once años desde su entrada en vigor.

Un relación comercial de 11 años

De acuerdo a Comex Perú, desde 2011 a 2022, las exportaciones a Panamá tuvieron un crecimiento acumulado del 82.4%, con un crecimiento promedio anual del 5.6%.

En 2017 tuvo el mejor desempeño de todos: el valor de los envíos ascendió a US$ 931 millones.

Un dato no menor. Panamá representa apenas un 1% de las exportaciones al mundo, valorizadas en US$ 607 millones..

Foto: Comex Perú

¿Cuánto fue el valor de las exportaciones no tradicionales hacia Panamá?

El sector de petróleo y sus derivados encabezaron la lista de los productos con mayor exportación hacia al país centroamericano, ya que representó el 99.5% (con un valor de US$ 446 millones) del total de las exportaciones no tradicionales.

Entre los productos más destacados se encuentran el residual 6 (petróleo), con US$ 423,5 millones y un aumento del 6% respecto de 2021, y los carburorreactores para reactores y turbinas destinados a empresas de aviación, con US$ 22,5 millones (+195%).

También hubo participación en otros sectores pero no fueron tan relevantes: el sector agrícola generó solo US$ 1.3 millones (0.2% del total, +270% ), y la minería, con US$ 759,614 (0.8%, +851%).

Foto: Comex Perú

¿Cómo nos fue en los envíos no tradicionales?

Sin embargo, es importante resaltar el resultado de los envíos no tradicionales, los cuales representaron un 26.1% de las exportaciones totales hacia Panamá en 2022.

Dentro de este rubro destacaron los envíos del sector agropecuario, con un total de US$ 63.2 millones, un 0.4% menos respecto al mismo período de 2021.

Le siguen las exportaciones de los sectores químico (US$ 36,9 millones; +40.8%), metalmecánico (US$ 12,5 millones; +5.8%), textil (US$ 14,6 millones; +63.9%) y maderas y papeles (US$ 8 millones; +40.2%).

Empezamos con pie derecho en 2023

En el primer bimestre de 2023, los envíos a Panamá sumaron US$ 61 millones, un 1.4% más que lo registrado en el mismo periodo de 2022, pero, ¿a qué se debe?

Este pequeño aumento se explica por los mayores envíos de petróleo y sus derivados (+1.5%), ya que, como se mencionó al principio, es el sector de mayor exportación.

Es importante señalar que la producción de petróleo en nuestro país fue clave para abastecer a Panamá y a otros países del mundo, ya que durante el mes de febrero hubo un aumento de 10.86% en la fabricación de productos de la refinación del petróleo.

Es decir, hubo más petróleo, gasolina y petróleo industrial que en otros años.

Dato.

En 2022 se marcó un récord en las exportaciones al mundo: el valor de nuestros envíos ascendió a US$ 63,193 millones, lo que representó un aumento del 3.7% en comparación con 2021.

Panamá es el cuarto destino con mayor exportación por negocios de hidrocarburos en los últimos 12 meses, solo por detrás del Reino Unido, Corea del Sur y Japón, según el último Reporte del Mincetur.

