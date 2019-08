El presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, Jesús Cornejo, señaló que las concesiones mineras en la provincia de Islay (región Arequipa) ha registrado avances en los últimos años, en tanto en lo que respecta al distrito de Cocachacra, zona en la que se sitúa en proyecto minero Tía María, ésta se encuentra concesionada al 96.2%.

De igual manera, indicó que las áreas de cultivo de dicho distrito actualmente también se encuentran concesionados para realizar actividades mineras.

“¿Qué nos refleja estas concesiones mineras? La intención de la minería en la provincia de Islay, de que se encuentra todo mineralizado. Entonces ¿Cuál es el futuro de que entre el proyecto Tía María y La Tapada? De que (la minería) va ir acabando con este sector agrario que dicen que ambos pueden convivir. O sea, es un engaño al que nos llevan”, sostuvo Cornejo en diálogo con Exitosa.

En ese sentido, reiteró que el pedido de la población del Valle del Tambo al Gobierno es la anulación de la licencia de construcción que otorgó a Southern Copper, encargada de desarrollar Tía María, para posteriormente establecer una mesa de diálogo en la que se escuche las razones por las cuales rechazan la ejecución de esta obra.

“... (Queremos) un debate de lo que realmente significa la oposición, las razones que tiene la población y autoridades en cuanto al proyecto y ahí definir si va o no va. Un debate, que eso nunca se nos ha dado, nunca se nos ha escuchado, no se no has permitido”, sostuvo.

El dirigente también cuestionó la labor de los legisladores, quienes - según dijo- en su momento elaboraron leyes a favor de las empresas mineras sin haber cumplido con los procesos correspondientes, tal como realizar la consulta previa.