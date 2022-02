El teleférico de Miraflores -con una inversión cercana a los US$ 10 millones- a un paso para convertirse en realidad. Dado que el grupo Doppelmayr/Garaventa, de procedencia austriaca, en sociedad con una empresa nacional se adjudicó la iniciativa privada de teleférico Lima Costa Verde, tras cumplir todo el proceso de selección.

La Municipalidad de Miraflores informó que el proyecto -eminentemente turístico y de conectividad- enlazará el malecón miraflorino, a la altura del parque Domodossola, con la playa Redondo, al lado de la Vía de la Costa Verde.

¿De quién se trata el Grupo Doppelmayr / Garaventa? desde su fundación en 1892, la empresa ha construido más de 15,100 instalaciones en más de 96 países. Además, apuntó la comuna cuenta con una amplia y variada oferta de productos, como teleféricos desmontables; tranvías aéreos; teleférico; funiculares y transportadores de personas.

En América Latina, este grupo ha realizado proyectos en México, Colombia, Venezuela, Bolivia, Argentina, Brasil entre otros. En Bolivia -por ejemplo- construyó el teleférico que conecta las ciudades de La Paz y El Alto a través de 11 líneas con una longitud total de aproximadamente 33 kilómetros.

-Teleférico de Miraflores-

En Miraflores el teleférico, agregó la comuna, contará con dos cabinas tipo vaivén con capacidad para 15 pasajeros cada una y la posibilidad de cargar bicicletas, skates, patinetas eléctricas y tablas de surf.

Tendrá un trayecto de 350 metros, desde la estación, en el perímetro del parque Domodossola hasta playa Redondo.

Cada viaje durará no más de tres minutos y se podrá trasladar 300 pasajeros por hora de ida y vuelta. La meta es que convierta en un referente turístico para Lima.

El parque Domodossola no sufrirá ninguna alteración, pues los 300 metros cuadrados que ocupará la estación del teleférico serán construidos en una plataforma inferior ubicada en el mismo barranco, para no afectar la vista irrestricta al mar, las veredas, ciclovías y áreas verdes del malecón.

Cuenta además con los respectivos estudios de geotecnia para la estabilización de los acantilados y las autorizaciones previas de la Autoridad el Proyecto Costa Verde. El teleférico, anotó la Municipalidad, no quita la vista, no afecta ni invade el parque, usa el acantilado y no afecta el paisaje.

A futuro el teleférico podría ser ampliado, para conectarlo con otras playas de la Costa Verde y con la estación del Metropolitano en Chorrillos formando así un sistema de transporte sostenible sin emisiones y que utiliza únicamente la electricidad como fuente de energía.

Actualmente ya culminaron los 90 días desde la declaratoria de interés y por tanto la ley faculta al consorcio a ser el adjudicatario del proyecto, ahora se está presentando al concejo distrital para la formalización de la adjudicación directa y aprobación del contrato bajo la modalidad de derecho de superficie.

A partir de ahí ya se inicia la etapa pre operativa y preconstructiva que corresponderán a la ejecución del contrato.