Juan Velasco Guerrero, superintendente de Susalud, informó -el lunes último- que su cartera busca “estandarizar las tarifas” en los servicios de emergencia de los establecimientos de salud públicos y privados, de todo el país, para garantizar el acceso oportuno a servicios de salud.

“Trabajaremos este año, el tarifario único articuladamente con el Minsa, EsSalud y la Asociación de Clínicas del Perú (ACP)”, mencionó. ¿Es viable la propuesta del regulador? ¿qué efectos podría tener la medida?

Hernán Ramos, administrador de la Asociación de Clínicas Privadas del Perú (ACP), explicó a Gestión que la propuesta/planteamiento que hace Susalud es -en la práctica- inviable ya que no es posible, de acuerdo al marco legal vigente, el control ni la fijación de precios como lo plantea entre líneas el superintendente Velasco como “tarifa única”.

“Nos ha sorprendido la propuesta de Susalud de una tarifa única para los servicios de emergencia porque ello aparenta la figura de control de precios, mecanismo que no es posible llevar a cabo de acuerdo al marco legal vigente. Llama la atención -asimismo- que (el superintendente) diga que los precios pueden ser fijados articuladamente entre el Minsa, EsSalud y la clínicas, ya que tampoco se puede pactar tarifas porque -de acuerdo a la Constitución- la concertación de precios es una práctica prohibida”, precisó.

Consideró que Susalud lo que pretendería -tal vez- es dar a conocer -tomando en cuenta que la concertación y control de precios no son posibles- que desde el SIS se pueda establecer una tarifa única para los servicios de emergencia, que tampoco implica -en la práctica, dice- una tarifa única para todos los establecimientos de salud ya que no es posible de acuerdo al marco legal vigente y tendría que ser negociada.

No obstante, el problema de fondo para el representante de ACP y que aún no tiene vistas de solución son las deudas que arrastra tanto el el SIS como EsSalud por los servicios prestados por las clínicas y que se acercan -a la fecha- a los S/ 100 millones .

¿Qué pasa en situaciones de emergencia? de acuerdo a ley en situaciones de emergencia un paciente -ya sea que tenga seguro del SIS o EsSalud- puede ser atendido en una clínica ante la emergencia -valga la redundancia-y tras ello, el reembolso de los gastos será efectuado a las clínicas.

“Lo que ha ocurrido es que -lamentablemente- estas atenciones no son reconocidas como estipula la ley ni por EsSalud ni por el SIS. Se han generado más de S/ 80 millones en deudas a las clínicas privadas antes de la pandemia. Esto solo por servicios de emergencias. En la práctica ni el SIS ni EsSalud cumplen con la ley que estipula que después de atendida la emergencia, se debe reconocer a las IPRESS las atenciones de emergencia de sus asegurados ”, subrayó.

Recordó que todas las personas -de acuerdo a otra norma emitida el 2019- sin seguro privado o EsSalud automáticamente son asegurados al SIS (Seguro Integral de Salud) con lo cual -ahora- el 90% de los peruanos gozan de la cobertura de un seguro público, es decir, del SIS y EsSalud .

“El problema radica en que tanto el SIS como EsSalud no cuentan con los recursos financieros para cubrir estos pagos, con lo cual se genera deudas millonarias”, añadió.

No solo la falta de presupuesto es un problema latente sino también la burocracia. El representantes de la ACP recordó que se han generado procedimientos internos para reconocer pagos, pero que -en la práctica- son barreras burocráticas. “A las 2 AM o 10 PM (SIS y EsSalud) piden avisarle de la emergencia a un teléfono o correo que nadie responde y dicen que sino se informa en 24 horas no aceptan la emergencia, cuando la ley estableció que la deuda tiene que ser reembolsada”, acotó.

A este panorama se agrega un decreto legislativo del SIS -el 2017- que dispone que para que los reembolsos sean efectivos, el Consejo Directivo del SIS tiene que aprobarlos. Sin embargo, hasta ahora, refiere la ACP, los miembros del Consejo Directivo no han sido designados, con lo cual no hay una autoridad que autorice los pagos de las atenciones que se han dado.

La falta de pagos no es el único problema existente, sino también que -tras la emergencia- muchos de los pacientes del SIS o EsSalud no pueden ser acogidos por los hospitales públicos por la falta de camas. Esta situación se vivió de forma dramática durante la peor época de la pandemia del COVID, lo que generó -incluso- falta de camas en las clínicas. Si bien la emergencia del COVID ha bajado considerablemente, el problema -dice la ACP- persiste.

“No basta con decir que -desde el SIS- se va hacer un tarifario, ya que este no puede ser pactado por el sector privado. Será únicamente del SIS. Y cada clínica verá si es que el saldo lo paga el asegurado”.

-Nota-

Desde ACP, se ha informado a Susalud sobre las deudas que arrastran EsSalud y SIS, pero hasta el momento no se han tomado acciones.

“No estamos trabajando con Susalud un tarifario único. Suponemos que es el SIS está trabajando su tarifario. Hay que recordar que Susalud -al ser un ente regulador- no impone tarifas. La elaboración de tarifarios le corresponde a EsSalud”, refirió ACP.

-VIDEO RECOMENDADO-

