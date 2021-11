La balanza comercial acumulada en los últimos doce meses a julio de este año alcanzó un superávit de US$ 12,517 millones, el segundo nivel más alto desde que se tiene registro, informó este viernes el Banco Central de Reserva (BCR).

En términos mensuales, el superávit de la balanza comercial sumó US$ 1,590 millones en setiembre, superior en US$ 961 millones al de similar mes de 2019, por los altos términos de intercambio; principalmente productos mineros de exportación y al mayor volumen exportado de no tradicionales. Asimismo, dicho valor fue mayor en US$ 178 millones al registrado en setiembre de 2020.

Entre enero y setiembre, el BCR indicó que el Perú acumula un superávit comercial de US$ 9,624 millones, superior al registrado en los años previos.

Elaboración: BCR

Las exportaciones sumaron US$ 5,765 millones en setiembre, superiores en 43.6% y 31.5% a las de setiembre de 2019 y 2020, respectivamente. Esto se explicó por las mayores exportaciones de productos mineros; y, en menor magnitud, de agropecuarios, textiles, químicos y siderometalúrgicos.

Hasta julio de 2021, las ventas al exterior acumularon US$ 44,626 millones, mayores en 27.1% a las de igual período del 2019 (54.5% frente al mismo periodo de 2020).

En setiembre, las importaciones ascendieron a US$ 4,175 millones, valor superior en 23.3% y 40.5% a lo reportado en setiembre de 2019 y 2020, respectivamente. Se destaca el incremento de materias primas, combustibles y equipos de transporte.

Las compras acumuladas del exterior fueron de US$ 35,002 millones en lo que va de 2021, mayor en 13.9% con relación a similar período del 2019 y en 43.3% frente a hace un año.