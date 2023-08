En el último año y medio, Petroperú vivió un periodo de agitación. Tal es así que para Standard & Poor’s Global Rating, “las iniciativas de Petroperú aún no han restaurado su posición en el mercado después de las graves deficiencias de gestión y gobernanza en 2022 que dañaron su reputación y liquidez”.

En detalle, la calificadora de riesgo comenta que Petroperú está implementando una serie de iniciativas para restaurar su posición en el mercado, pero esto aún no ha resultado en una mejora sustancial en su reputación y liquidez. Cabe recordar que Petroperú presentó recientemente un plan de restructuración.

S&P espera que la compañía “queme” efectivo nuevamente en 2023, lo que hace que el apoyo del Gobierno sea cada vez más necesario. De hecho, la calificadora de riesgo considera que “el apoyo del Gobierno es el factor crediticio clave para la solvencia de Petroperú e instrumental para la continuidad del negocio”.

La calificadora de riesgo recuerda que se dio luz verde a un préstamo de US$ 750 millones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el decreto 023-2022 de octubre último. Este último incluyó un aporte de capital de US$ 1 mil millones, una garantía para una nueva línea de crédito a corto plazo de US$ 500 millones y la creación de un marco para la reestructuración empresarial de Petroperú.

“Teniendo en cuenta el desempeño más débil de lo esperado de la compañía en lo que va de 2023, creemos que es cada vez más probable que haya más intervenciones del Gobierno. Continuaremos monitoreando la relación entre Petroperú y el Gobierno peruano, incluidos los incentivos, la capacidad y la oportunidad de este último para apoyar a la empresa, porque la supervisión no parece haber sido tan estrecha como la situación amerita”, destaca S&P.

El factor Talara es clave. Si bien depende del tiempo de aceleración total de la Refinería de Talara, “la capacidad de Petroperú para hacer frente a sus obligaciones financieras y operativas por sí solo parece cada vez más limitada”.

Para S&P, en su escenario base, Talara estará en pleno funcionamiento a fines de 2023 (en comparación con su expectativa anterior del primer trimestre de 2023), por lo que ahora esperan un repunte en EBITDA en 2024 a medida que la compañía recupere los márgenes de refinación y pueda procesar petróleo crudo más pesado, al tiempo que reduce la importaciones de productos refinados.

César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, señaló a Gestión que la empresa debe sincerar su requerimiento de recursos, por ejemplo, para capital de trabajo, pago de deudas y sostener el negocio en caso -puesta en marcha la Refinería de Talara- no alcance el margen mínimo por barril. Recordó que Petroperú ha reducido su participación en el mercado.

Petroperú adjuntó en calidad de Hecho de Importancia el informe de la firma clasificadora Standard & Poor’s Global Ratings, publicado el 28 de julio de 2023, en el que actualizan el análisis económico-financiero de Petroperú. Este informe no contempla una acción de calificación.

Panorama

”La perspectiva estable de la compañía refleja principalmente la del soberano y nuestra opinión de que Petroperú continuará desempeñando un papel muy importante en la política energética y de infraestructura de Perú mientras su vínculo con el Gobierno se mantenga muy fuerte”, destaca S&P.

Como se indicó líneas atrás, la calificadora de riesgo cree que la estructura de capital débil de Petroperú solo es sostenible gracias a la muy alta probabilidad de apoyo extraordinario del Gobierno en caso de estrés financiero, como el apoyo visto en 2022. ¿Qué pasa si no se diera ese “apoyo”?

Justamente, en un escenario a la baja, S&P menciona que podrían bajar la calificación de Petroperú a “BB-” o menos si la probabilidad de apoyo del Gobierno disminuye mientras otros factores crediticios permanecen sin cambios.

“Eso podría ocurrir, por ejemplo, si el papel de la empresa para el Gobierno se debilita, en nuestra opinión, o si la importancia de Petroperú para el sector energético peruano disminuye. Habiendo presenciado la materialización del soporte este año, no esperamos que la probabilidad de soporte disminuya en los próximos 12 meses”, detalla.

Además, se podríamos revisar la perspectiva a negativa o revisar a la baja el perfil crediticio individual (SACP) de Petroperú si se considera que la estructura de capital de la compañía es insostenible, lo que sugiere un posible incumplimiento de pagos.

Contrariamente, S&P podría subir de categoría a Petroperú si aumenta la probabilidad de un apoyo extraordinario, por ejemplo, si se fortalece el papel de la empresa con el Gobierno, o su vínculo con él.