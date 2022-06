Solo dos de siete proyectos emblemáticos de inversión en salud cuentan con un expediente técnico y por ende un avance en la ejecución física de la obra, de acuerdo a datos proporcionados este martes por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ante la Comisión de Descentralización del Congreso.

Así, el Hospital Antonio Lorena del Cusco a cargo del Ministerio de Salud (Minsa) y con un costo total de S/ 780.4 millones tiene un avance físico de 32.3%.

En tanto, el Hospital Hipólito Unánue de Tacna (S/599.7 millones), a cargo de su gobierno regional, tiene un avance de ejecución física de 43%.

Por su parte, el Hospital Sergio Bernales de Collique (ubicado en Comas y con un costo tal de S/ 994.4 millones), el Hospital Papa Francisco de Manchay-Pachacamac (S/ 219.8 millones), Hospital San Juan de Lurigancho (S/ 620.3 millones), todas ellas a cargo del Minsa, no cuentan con expediente técnico.

En tanto, el Hospital Centro Materno Infantil de Lurín (Minsa), se encuentra en formulación.

De igual manera, el Hospital Belén de Lambayeque, a cargo del gobierno regional, se encuentra en formulación.

Al respecto, el titular del MEF, Oscar Graham, indicó que si bien los tres hospitales que no cuentan con expediente técnico, empiezan a generar un tipo de gasto pues, por ejemplo, en los convenios de Gobierno a Gobierno (G2G) que tienen algunos de estos proyectos, se debe realizar un pago a la unidad formuladora para que vaya avanzando los trabajos.

El ministro agregó que gran parte del presupuesto en cada año no se termina de ejecutar y la salida más inmediata es solicitar recursos adicional al MEF, donde tras una respectiva evaluación se analiza si se otorga o no dichos recursos. Normalmente, dice el ministro, se reasignan los recursos.

“Puede ser que no sea responsabilidad del funcionario (la no ejecución de obras), puede ser que se cayó la licitación, entonces el 100% de ejecución de obras no logrará hacerlo por lo que se recomienda tomar esos recursos y priorizar otra inversión pública que sí tiene mayor avance y tiene mayor probabilidad de ser ejecutada en ese año”, apuntó.

Otro problema es empezar proyectos nuevos cuando no se han terminado los proyectos que ya están en marcha.

Situación de cada proyecto

Por su parte, el titular del Ministerio de Salud, José López, en la misma comisión del Congreso, dio el detalle de cada una de estas obras, los cuales están previstos para ser culminados en el 2025.

En el caso del hospital Sergio Bernales de Collique (Comas), en principal problema radica en la inadecuada infraestructura hospitalaria por más de 33 años con problemas de colisión de normas. Se espera que en el 2023 inicie las obras tempranas y que beneficie a 1′277,464 de personas.

El Hospital San Juan de Lurigancho ha sido olvidado por 20 años sin gestión y sin presupuesto. El ministro agregó que este es un proyecto sin priorización presupuestal y sin disponibilidad del terrenos pues están invadidos por La Cachina. Se espera que beneficie a 854,629 personas

En el Hospital Papa Francisco de Manchay-Pachacamac se identificó que el principal problema es el deficiente acceso a una atención médica especializada y oportuna. Hasta julio del 2023 se trabajará en la elaboración del expediente técnico. Número de beneficiario: 212,667 personas.

El Hospital Hipólito Unánue de Tacna es un proyecto a cargo del Gobierno Regional de Tacna donde el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) tiene el compromiso de dar asistencia técnica. Se espera que beneficie a 324,498 personas.

El Hospital Belén de Lambayeque está a cargo del Gobierno Regional de Lambayeque y no se encuentra dentro de la cartera de proyectos de PRONIS, entidad que no ha hecho ningún requerimiento al Minsa.

El Hospital Antonio Lorena del Cusco es una obra inconclusa por varios años. El Minsa asumió la culminación del saldo de la obra de proyecto se firmará un convenio de Gobierno a Gobierno para agilizar la construcción de la obra. Se espera que las obras y equipamiento culminen en setiembre del 2024. El proyecto beneficiará a 444,080 personas.

Finalmente, el Hospital Centro Materno Infantil de Lurín, está a cargo de la RIS Lurín y Balnearios - Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur. El 70% de la infraestructura en ese local se encuentra en condición inhabitable y cuenta con un terreno con obras de habilitación urbana. Actualmente la Unidad Funcional de Inversiones de la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Sur viene desarrollando la formulación del proyecto de inversión pública. El establecimiento funciona actualmente en tres locales, por lo que se propone un proyecto de una inversión en un nuevo terreno. Se espera que esté lista en el 2025, beneficiando a 89,102 personas.