El Banco Mundial ha realizado un estudio en el que identifica que los sobrecostos logísticos en el Perú o “costos evitables”, es decir, aquellos pagados por los usuarios del comercio exterior por servicios no prestados, cobrados doblemente o que no deberían existir en la cadena logística ascendían a US$ 300 por contenedor.

Así lo indicó ComexPerú, en referencia a las operaciones portuarias para importación y exportación, señalando que, a pesar de contar con operadores de puertos de clase mundial, el país enfrenta serios problemas de falta de infraestructura de soporte, y congestión vehicular en el terminal portuario del Callao.

A ello le añadió inseguridad en los alrededores del citado terminal, así como falta de transparencia en los servicios que prestan algunos operadores logísticos, en cuyo ámbito el mencionado estudio del Banco Mundial identificó los citados sobrecostos.

Frente a estas situaciones de sobrecostos, Comexperú y otros gremios vinculados al comercio exterior, como la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio de Lima, y del Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de Distribución Física Internacional CONUDFI, respaldaron el Decreto Legislativo 1492, que establece como obligación que los operadores de comercio exterior deben transparentar cada uno de los costos que aplican a los dueños de la carga.

El Presidente de CONUDFI, Carlos Posada, resaltó ese D.L. debido a que, observó, la norma parte de dos principios fundamentales: “el que contrata, paga” y además dispone que “todos los documentos y procesos deben ser virtuales”.

Estas condiciones, indicó, posibilitarán la transparencia y predictibilidad del sistema, y optimizarán los tiempos de las operaciones de comercio exterior, además de prevenir y reducir los riesgos de contagio.

“Conforme a la norma, los servicios logísticos deberán consignarse en el documento de transporte; lo que significa que el usuario sólo estará en obligación de pagar los servicios que haya contrato. De esta manera, hoy los importadores y exportadores tendrán la libertad de estructurar y contratar los servicios logísticos que mejor se acomoden a sus operaciones y podrán pagar sólo por aquéllos que contraten”, acotó.

Al respecto, otros gremios de usuarios indicaron a Gestión que, actualmente, dada la crisis que afecta a los terminales concesionados, particularmente en el Callao, los costos para que el dueño de la carga pueda proceder a su desaduanaje y retirarla, tras su arribo vía marítima, puede ser más del doble del flete.

Detallaron que, si hasta hace pocos años el costo promedio para un contenedor de 20 pies traído de Shangai (China) al Perú estaba en torno a US$1,000, hoy los importadores deben pagar hasta US$1,200 adicionales para poder retirarlos de los almacenes portuarios o extraportuarios.

Este último monto adicional, anotan, incluyen costos que se cargan al importador, pese a que no figuran en los contratos que suscriben con las navieras, y que se registran particularmente cuando son enviados por éstas a almacenes extraportuarios, e incluyen revisión de precintos de seguridad, desvíos a otros almacenes, entre otros conceptos que no conoce el usuario sino al momento de pagar las facturas.

Eso, añaden, sin contar con la sobre estadía en los puertos, y donde, si las mercancías superan los tres días de almacenaje sin costo inicialmente otorgado por el operador portuario, cada día adicional que un contenedor permanece almacenado puede costar hasta US$150.