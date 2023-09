En el marco del Perúmin 36, el primer ministro indicó que este 2 de octubre aprobarán un decreto supremo para optimizar el proceso del sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA), a través del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), ente del Ministerio del Ambiente (Minam) encargado de aprobar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

El objetivo sería acortar a seis meses los trámites para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental para proyectos mineros, a través de la emisión, en un solo trámite, de las opiniones que deben emitir los diversos sectores del Estado involucrados en ese tema.

Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe), y a su vez presidente de la Cumbre Minera, que forma parte de Perumin 36, consideró que la creación de esa ventanilla única le dará predictibilidad a esos procesos (de aprobación de los EIA).

Acelerará proyectos brownfield

Eso a su vez, anotó, permitirá que se aceleren los proyectos brownfield -es decir las iniciativas de ampliaciones de minas en producción, o de renovación de equipos para la actividad de explotación.

Vale recordar que las empresas mineras, para poner en marcha proyectos de ampliación de minas en producción, deben presentar igualmente EIA, para evaluación por parte del Senace, ente adscrito al Minam.

Según indicó Setti Gavilán, líder de Operaciones y Empresas Conjuntas de Glencore, durante la Cumbre Minera, un proyecto brownfield puede aumentar entre 10% a 15% la producción de una empresa.

¿Y los proyectos greenfield?

Gobitz indicó que todavía no se ve como algo cercano a la vista el desarrollo de proyectos greenfield, en referencia a los planes de construcción de nuevos proyectos de minas. En general, el titular de la Snmpe confirmó que su expectativa es que las inversiones de la minería en general se mantendrán bajas en relación con las alcanzadas en años anteriores.

Por ejemplo, el 2022, el sector minero alcanzó inversiones por US$ 5,200 millones, pero para este año Gobitz indicó que su proyección es que el gasto de las mineras estaría entre US$ 3,500 millones a US$ 4,000 millones.

Esos montos garantizan una reinversión mínima en infraestructura y equipamiento (pero no en nuevos proyectos o greenfield), pues las inversiones de Quellaveco (el proyecto de mayor inversión en los últimos años), ya concluyeron.

Fabiola Fuentes, vicepresidenta de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de Antamina, los proyectos greenfield son necesarios para mantener la sostenibilidad de la minería en el largo plazo.

Producción

El presidente de la Snmpe descartó que el fenómeno de El Niño vaya a afectar la producción de la minería este año, dado que sus impactos negativos se concentran en el norte, mientras esa industria se desarrolla en zonas altas del resto del territorio.

Ya el Gobierno ha previsto que la producción de cobre por ejemplo, alcanzará los 2.6 millones de toneladas métricas finas (TMF), lo que significaría un crecimiento récord, pues hasta ahora esta no superaba los 2.4 millones de TMF en los últimos años.

Gobitz indicó que la proyección para el 2024, es que la producción cuprífera alcanzaría los 2.8 millones de TMF (es decir rompería un nuevo récord, si su proyección y la del Gobierno se cumplen en este y el año entrante). La proyección del titular del gremio para el próximo año se sustenta en la entrada plena en producción de las minas de cobre Quellaveco y Las Bambas.

Tía María

Los gremios restaron importancia a las diferencias al interior del Poder Ejecutivo respecto a Tía María, en referencia a las expectativas del Ministerio de Energía y Minas (Minem) de que ese proyecto se lleve a cabo en un marco de diálogo, en tanto que el premier Alberto Otárola indicó que esa futura mina no está en la agenda del Gobierno.

Para el presidente del IIMP, las recientes declaraciones que emitió el premier Otárola sobre ese tema, no tienen una vinculación directa con que se vaya a concretar o no Tía María, puesto que el Gobierno no está participando (en el diálogo para sacar adelante ese proyecto, de la empresa Southern Perú Copper Corporation).

Aún así, Miguel Cardozo, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), señaló que si bien el Ejecutivo no participa en ese proyecto, ve con simpatía que dicha iniciativa privada se pueda llevar a cabo.

IIMP: Ventanilla única es un avance

Miguel Cardozo, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), señaló que el anuncio de la aprobación de la Ventanilla Única para la Minería significa un avance y van a esperar a que se publique la norma que la crea para hacer aportes al Gobierno.

Además, más allá de los nueve proyectos mineros que el Gobierno asegura está destrabando, indicó que el resto de la cartera de proyectos del sector está aún atrasado.

Cardozo, también presidente de Perumin 36, señaló que aún hay una brecha importante en infraestructura de uso público por cerrar por parte del Gobierno, para que facilite el desarrollo de los proyectos mineros: según las últimas actualizaciones, la brecha de inversión en infraestructura supera los US$110,000 millones, lo que resulta el doble de la cartera de proyectos mineros, pero lo que contrasta con las US$74,000 millones con las RIN que posee el Estado.

“El problema no es (falta de) dinero, sino lograr que juntos sector publico y privado creemos una fórmula para que la gestión pública sea más eficiente y eficaz, allí está el desafío”, apuntó.

