La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía aseguró que son excesivos los trámites burocráticos que ‘asfixian’ a la inversión privada y que impactan en la actividad económica.

Pablo De La Flor, director ejecutivo del gremio, precisó que en el caso del sector minero -de acuerdo al Banco Central de Reservas (BCR)- las empresas de este rubro tenían que enfrentar en el 2004 aproximadamente 10 o 15 procedimientos administrativos, que tenían alguna injerencia directa en sus actividades. Actualmente -15 años después- son más de 250 normas, permisos y autorizaciones.

“ La inversión en exploraciones, que es uno de los indicadores tempranos de lo que va a ocurrir mañana con la producción minera del Perú, viene registrado una disminución en los últimos 2 años . No se puede demorar 3 años en conseguir una autorización para realizar una inversión en exploraciones”, sostuvo De Flor durante el foro Promoción de la Inversión y Desarrollo Sostenible en Latinoamérica: Mejores Prácticas y Caminos a seguir, organizado por Proinversión y la OCDE.

El ejecutivo detalló que actualmente se trabaja en una Mesa Ejecutiva liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la que se discuten propuestas específicas de simplificación administrativa que permitan destrabar inversiones. Sin embargo, no se ha tenido los resultados esperados.

“Lamentablemente más allá de los mejores esfuerzos realizados por funcionarios del MEF, lo que vemos es una inercia burocrática desesperada. No hay progreso significativo en ninguno de los ámbitos identificados. No se trata de relajar los requerimientos socio ambientales para que las empresas realicen sus labores, si no de eliminar o simplificar procedimientos que lejos de generar valor, lo sustrae”, dijo.

Agregó que si se quiere impulsar el crecimiento económico del país, el cual viene alertagado, lo más conveniente es tener un proceso generalizado de simplificación administrativo en el Perú.

Según dijo, en los últimos años se ha observado un crecimiento exponencial de trabas, permisos autorizaciones y una parálisis de los funcionarios públicos que en una coyuntura como ésta sencillamente se niegan a firmar y tomar decisiones que pueda significar tomar algún nivel de riesgo.

“Creo que ese entorno está paralizando la actividad económica”, concluyó.