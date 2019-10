La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) dio a conocer que de enero a agosto del presente año, la inversión minera en Perú llegó a un total de US$ 3,556 millones, monto que significó un crecimiento de 26.3% respecto a igual periodo del 2018 (US$ 2,816.9 millones).

La región Moquegua registró una inversión minera de US$ 791 millones de enero a agosto del presente año, monto que significó un crecimiento de 151.4% con relación a similar periodo del 2018 cuando se reportaron US$ 314.6 millones, informó la SNMPE.

En esta región, donde se ha iniciado el proceso de construcción del proyecto minero Quellaveco a cargo del consorcio Anglo American – Mitsubishi, se invirtieron US$ 169.9 millones en agosto último, lo que significó un incremento de 370.8% respecto a los US$ 36.1 millones del mismo mes en 2018.

De este modo, Moquegua se consolida como la región con mayor inversión minera en el país, seguido por Ica, Junín, Arequipa y Cajamarca.

La SNMPE indicó que en el caso de Ica se han registrado US$ 687.1 millones, cifra que reflejó un aumento de 40.9% con relación a igual periodo del 2018 (US$ 487.5 millones).

Solo en agosto último se invirtieron US$ 92.3 millones, lo que implicó un crecimiento de 82% respecto a los US$ 50.7 millones de similar mes del 2018. Cabe señalar que en esta región se viene construyendo el proyecto mina Justa por parte de la empresa Marcobre S.A.C.

En tanto, la tercera región con mayor inversión minera fue Junín con US$ 344.3 millones, lo que significó un aumento de 46.7% respecto a similar periodo del 2018 (US$ 234.7 millones), de acuerdo al gremio minero energético.

Sin embargo, en agosto último, en esta región del centro del país la inversión minera llegó a US$ 42 millones, lo que implicó una reducción de 18.1% respecto a los US$ 51.3 millones de similar mes del 2018.

En el cuarto puesto se ubicó la región Arequipa con una inversión de US$ 250 millones entre enero a agosto, cifra que significó una caída de 17.9% con relación a similar periodo del 2018 (US$ 304.6 millones).

Esta región del sur del Perú registró en agosto último una inversión minera de US$ 32.3 millones, cifra 3.5% menor en comparación con los US$ 33.5 millones que se reportaron en igual mes del año pasado.

En la quinta posición se situó Cajamarca con una inversión de US$ 203 millones de enero a agosto, lo que representó una caída de 5.2% respecto a similar periodo del 2018 (US$ 214 millones). Solo en agosto último, esta región recibió una inversión de US$ 27.6 millones, lo que implicó una reducción de 33.4% frente a los US$ 41.5 millones de similar mes del 2018.