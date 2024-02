En el transcurso del 2023, las empresas del sector hidrocarburos en Perú desembolsaron un total de US$ 1,221.6 millones en concepto de regalías al Estado, según informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Esta cifra reflejó una marcada disminución del 33.7% en comparación con el periodo anterior, donde las compañías petroleras habían aportado US$ 1,843 millones de dólares en regalías durante el año 2022.

De acuerdo con la SNMPE, durante el periodo de enero a diciembre de 2023, las empresas del sector hidrocarburos realizaron pagos específicos por distintos conceptos. Por la explotación de gas natural, se destinaron 615 millones de dólares, mientras que por la extracción de petróleo se abonaron 224.2 millones de dólares. Adicionalmente, se efectuaron pagos por US$ 382.4 millones relacionados con la producción de líquidos de gas natural.

En el análisis solo del mes de diciembre de 2023, la SNMPE destacó que las empresas del sector pagaron US$ 87.7 millones en regalías. Esta cifra representa una reducción significativa del 42.1% en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando se abonaron US$ 151.5 millones. Asimismo, se subrayó que las regalías de diciembre de 2023 fueron inferiores incluso a las reportadas en diciembre de 2021, año en el que se pagó US$ 171.4 millones.

La SNMPE no ofreció detalles específicos sobre las razones detrás de esta disminución, pero la cifra sugiere baja producción en el sector, posibles desafíos económicos o cambios en la producción.